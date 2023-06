PSG: Mbappé bien déterminé à rester cette saison, discussions entre le club et l'entourage de l'attaquant... où en est ce dossier brûlant

Kylian Mbappé, qui n'a pas la volonté de lever son option pour prolonger son contrat au-delà de 2024, a bel et bien l'intention de rester au club cet été. Quarante-huit heures après l'envoi du fameux courrier, la position des deux parties est claire., qui n'a pas la volonté de lever son option pour prolonger son contrat au-delà de 2024, a bel et bien l'intention de rester au club cet été.

D'ailleurs l'attaquant de 24 ans ne dit pas autre chose en privé. Il a l'air déterminé à porter la tunique parisienne lors de la saison prochaine. Si rien ne change, il se retrouverait alors libre au mois de juin 2024. Il se projette la saison prochaine avec le PSG et un documentaire sur lui serait même à l’étude.

>> Les infos mercato EN DIRECT

En tout cas, Luis Campos l'a appelé. Pour lui dire en substance qu'il allait tout faire pour construire la meilleure équipe possible autour de lui. En parallèle, des échanges ont eu lieu entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Fayza Lamari, la mère de la star. Aussi, Emmanuel Macron s'est invité dans l'affaire. En déplacement mercredi au salon Vivatech à Paris, le chef de l'État a déclaré qu'il allait "essayer de pousser" pour que le champion du monde 2018 reste à Paris.

Si la direction du PSG n'a pas totalement perdu espoir d'arracher une nouvelle prolongation, un transfert cet été est malgré tout envisagé pour la première fois. Au club, on commence ainsi à imaginer une équipe sans Mbappé s'il reste inflexible. Ce qui était encore impensable il y a seulement quelques jours encore. Pour autant, aucun prix de vente n'a encore été fixé.



En ce qui concerne le courrier de la discorde, les deux camps se renvoient la balle. Dans le camp du joueur on considère que le PSG savait qu'il ne prolongerait pas et que la missive est venue simplement formaliser cela. Mais le club ne comprend pas l'utilité de la manœuvre et nie avoir été informé de manière explicite qu'il n'y avait aucune intention de prolonger en face. On avance même que des discussions ont eu lieu ces derniers mois autour d'une prolongation jusqu'à 2025.Un clash est-il envisageable? Pour l'heure, ce n'est pas d'actualité. Mais Doha est très remonté.