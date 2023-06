PSG: Neymar, Osimhen, Bernardo Silva... les dernières infos mercato de Jérôme Rothen

Selon les dernières informations de Jérôme Rothen sur RMC, le PSG a deux priorités pour ce mercato estival : Victor Osimhen et Bernardo Silva.

C’est le flou à tous les étages au PSG. Sur le banc, d’abord, où l’arrivée de Julian Nagelsmann se fait attendre alors que le départ de Christophe Galtier a été acté sans être encore officialisé. Et puis au niveau de l’effectif. En informant ses dirigeants qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a mis sous pression tout un club, qui œuvre dans le même temps pour obtenir des recrues et trouver des portes de sortie à certains indésirables.

"S’il y a des offres, Neymar ne sera plus là"

Dans ce contexte, Paris a deux grands objectifs pour son mercato selon les dernières informations de Jérôme Rothen. "C’est vrai que le cas Mbappé pose question au club. Les dirigeants travaillent toujours autour d’un Mbappé présent au PSG. Derrière, ils sont deux priorités : Victor Osimhen en attaque et Bernardo Silva. Ils veulent tout faire pour faire ces deux joueurs. Ils veulent un effectif plus tourné vers le collectif avec beaucoup de changements de joueurs. C’est la priorité. Et s’il y a des offres, Neymar ne sera plus là", a expliqué l’ancien Parisien et international français dans son émission Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC.

>> Toutes les infos du mercato en direct

Meilleur buteur de Serie A (26 réalisations) et grand artisan du Scudetto remporté par le Napoli, Osimhen (24 ans) est actuellement sous contrat jusqu’en 2025. Il avait été acheté à Lille pour 75 millions d’euros il y a trois ans. Bernardo Silva (28 ans), lui, est en pleine réflexion sur son avenir. Il lui reste également deux années de contrat, mais il a fait comprendre plusieurs fois par le passé qu’il pourrait quitter Manchester City. Comme expliqué par RMC Sport, le Portugais plait particulièrement à son compatriote Luis Campos, qui l’avait fait venir à Monaco en 2014, et qui souhaitait déjà le recruter au PSG à l’été 2022.