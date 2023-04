Tunisie: un footballeur professionnel décède après s'être immolé par le feu pour protester contre "l'Etat policier"

Le footballeur professionnel tunisien Nizar Issaoui est décédé vendredi des suites des brûlures au troisième degré subies après s'être immolé par le feu lundi dernier pour protester contre les abus de la police. Il avait été accusé de terrorisme pour un conflit de voisinage dans la région de Kairouan.

Un footballeur professionnel tunisien est décédé après s'être immolé par le feu en début de semaine pour protester contre "l'Etat policier" à la suite de tracas avec la police, a indiqué vendredi son frère. Nizar Issaoui, 35 ans, qui était sans club après avoir évolué au sein de plusieurs équipes de l'élite et des divisions inférieures, s'était immolé lundi par le feu dans la localité de Haffouz dans la région de Kairouan (centre).

Un geste prémédité

Dans un message posté sur sa page Facebook avant de passer à l'acte, il avait affirmé avoir décidé de se condamner lui-même "à mort par le feu". "Je n'ai plus d'énergie, que l'Etat policier sache que la peine sera exécutée ce jour", avait-il ajouté. Son geste rappelle celui de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui s'était immolé par le feu le 17 décembre 2010, déclenchant la révolution tunisienne qui a mis fin au règne du président Zine el Abidine Ben Ali lors de la première révolte du Printemps arabe.

Lors de ses funérailles vendredi, un accrochage a opposé des manifestants et la police qui a dispersé les protestataires à coup des gaz lacrymogènes, selon des médias locaux. Des centaines d'habitants de la région s'étaient rassemblés plus tôt devant la maison de Nizar Issaoui, attendant l'arrivée de sa dépouille aux cris: "avec notre sang et avec notre âme nous nous sacrifierons pour toi Nizar".

Accusé de terrorisme pour des bananes

Selon des médias tunisiens, Nizar Issaoui entendait protester contre la police après avoir été accusé "de terrorisme" lorsqu'il s'était présenté au poste pour porter plainte contre un marchand de fruits qui vendait les bananes à dix dinars (3 euros) le kilo, soit le double du prix fixé par les autorités pour lutter contre la spéculation dans un contexte de pénuries.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Nizar Issaoui se filmant avec son téléphone en hurlant: "pour une dispute avec une personne vendant les bananes à 10 dinars, on m'accuse de terrorisme (...) Du terrorisme pour une affaire de bananes". Hospitalisé dans un premier temps à Kairouan, Nizar Issaoui, brûlé au troisième degré, avait ensuite été transféré à l'hôpital des grands brûlés à Tunis.

Des émeutes ont éclaté

"Il est mort hier soir et sera enterré aujourd'hui", a déclaré à l'AFP son frère, Ryad Issaoui. Selon des médias tunisiens, après l'annonce de sa mort jeudi soir, des heurts ont eu lieu dans la localité de Haffouz entre des jeunes manifestants lançant des pierres et des policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser. Aucun commentaire n'a pu être obtenu des autorités tunisiennes dans l'immédiat.