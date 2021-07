JO 2021 (canoë, slalom): premier de sa demie, Thomas rate le podium

Meilleur chrono de la demi-finale du canoë slalom, le Français Martin Thomas (31 ans) a été moins étincelant en finale des Jeux olympiques 2021 ce lundi, et a "échoué" à la cinquième place, à un peu plus d'une seconde du podium.

Vu sa performance en demie, et l'impression de facilité dégagée, on espérait une médaille pour Martin Thomas ce lundi matin, en finale du canoë slalom aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Peut-être même l'or. Mais le podium lui a malheureusement échappé, et le céiste charentais de 31 ans a dû se contenter de la cinquième place.

Un dernier passage plus compliqué

Parti en dernière position de la finale, un avantage attribué au meilleur chrono chez les demi-finalistes, Thomas avait vu quelques minutes avant le Slovène Benjamin Savsek exploser le temps de référence en 98.25, et prendre une sérieuse option sur l'or. Mais il restait un bel espoir pour le podium, d'autant que son temps des demies lui aurait garanti l'argent.

Sauf que le dernier passage a été plus compliqué que prévu. Martin Thomas a été davantage malmené par les éléments, a dû batailler pour remonter sur une porte rouge et, s'il n'a pas pris de pénalité, il n'a franchi la ligne qu'avec un chrono de 104.98, à 1.28 seconde du bronze.

"C’est forcément une déception mais j’ai tout donné jusqu’à la fin, même si j’ai fait une grosse erreur technique qui me coûte beaucoup, a réagi le Tricolore quelques minutes après sa prestation. J’ai tout donné ce que j’avais au fond de moi-même. (…) Mais je garde beaucoup de satisfaction d’arriver à une finale olympique. Je ne croyais pas il y a encore deux ans d’être aux Jeux. Chaque jour que j’ai passé ici était incroyable. Et je suis vraiment très content d’avoir fait une finale."

Le résultat de la finale du canoë slalom :

1. Benjamin Savsek (SLO) en 98.25

2. Lukas Rohan (RTC) +3.71

3. Sideris Tasiadis (ALL) +5.45

...

5. Martin Thomas (FRA) +6.73