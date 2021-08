JO 2021 (hand): fabuleuse 3eme médaille d'or olympique pour la France, de retour au sommet

L’équipe de France de handball a battu le Danemark (25-23) ce samedi lors des Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus ont décroché leur troisième médaille d’or après Pékin et Londres au terme d'une finale de costauds.

Les Bleus étaient en mission lors des Jeux olympiques de Tokyo. Médaillés d’argent à Rio et privé d’un triplé historique par les Danois, les coéquipiers de Nikola Karabatic et Michaël Guigou ont pris une éclatante revanche ce samedi au Japon. Au terme d’une finale maîtrisée à la perfection, l’équipe de France a dominé le Danemark (25-23) et retrouvé le sommet de l’Olympe.

Au terme d’une quatrième finale consécutive aux JO, l’équipe de France de handball a décroché son troisième titre après Pékin et Londres (2008 et 2012). Grâce à cette superbe victoire, la délégation tricolore se retrouve à 31 médailles au Japon, dont huit en or.

"Sincèrement avant de commencer cette compétition je ne savais pas où on allait. Le groupe s’est renouvelé et depuis trois ans on perdait en demies ou en finale. On n’arrivait pas à trouver la recette, a expliqué Luc Abalo au micro de RMC. Il y a de nouveaux coachs qui sont arrivés et qui ont fait confiance à ce nouveau groupe. Ils ont réussi à nous ressouder. Dès les premiers matchs cela s’est senti sur le terrain. Personnellement, cela m’a beaucoup ému de jouer ces premiers matchs car c’est ma dernière compétition. De voir cette nouvelle génération se battre aussi bien et jouer aussi bien c’était beau. On a réussi à gagner alors que l’on n’était pas favoris avant. Je voulais croire en la beauté de ce sport. On a réussi à créer la surprise mais on croyait en nous."

Un début de finale parfait

Critiqué pour son relatif manque d’efficacité dans les grands tournois, Vincent Gérard a fait taire ses détracteurs dès la première période de cette finale. Après un bel arrêt, le gardien tricolore a parfaitement lancé le contre et permis aux Bleus de réaliser le premier petit break du match. Solides en défense et avec un dernier rempart en forme, la France a rapidement pris les devants.

En attaque, Dika Mem, Kentin Mahé et Nedim Remili (5 buts et meilleur marqueur français) ont crânement pris leur chance et permis à leurs ailiers Luc Abalo, Valentin Porte et au vétéran Guigou (39 ans) de briller. A la pause, la France semblait déjà injouable. Au moment de retourner aux vestiaires, les Bleus ont déjà réussi à se détacher (14-10, 30e).

La défense bleue n’a pas failli

Les champions en titre danois ont bien tenté de se rebeller après la mi-temps. Mais malgré un Mikkel Hansen toujours aussi décisif avec neuf buts (9/16 au tir), les Bleus ont parfaitement contrôlé le rythme de cette finale et enrayer les tentatives scandinaves.

"C’est solide, solide de chez solide. Le mur, s’est enflammé Olivier Girault, consultant pour RMC, face à la magnifique défense tricolore. Même à un de plus les Danois n’arrivent à trouver aucune solution face à cette défense française."

C’est simple, le Danemark a uniquement réussi à revenir sur les talons de la France lorsque Luc Abalo a écopé de deux minutes de pénalité. Revenue à un but des Bleus à onze minute de la fin du match (22-21, 49e), la sélection nordique n’a ensuite rien pu faire face au second souffle des Bleus.

Le tout avec quelques nouvelles parades cruciales de Vincent Gérard (32% à 10/31). Un dernier stop défensif et une ultime réalisation de Ludovic Fabregas ont scellé le destin de cette finale.

Guillaume Gille historique, un trio de triple champions

A l’image de cette finale face au Danemark, l’équipe de France de handball n’a pas (presque) tremblé dans la conquête de son troisième titre olympique. Critiqué pour son bilan moyen jusque-là, Guillaume Gille devient donc le premier handballeur français à avoir gagné la médaille d’or aux JO en tant que joueur et sélectionneur.

Du côté des joueurs, trois hommes ont participé aux trois sacres tricolores en handball: Michaël Guigou, Luc Abalo, Nikola Karabatic.

Si les deux premiers cités ont déjà annoncé leur retraite internationale après le tournoi nippon, l'autre triple médaillé d’or des JO n’a toujours rien communiqué et pourrait bien pousser jusqu’à Paris 2024. Une véritable légende qui visera probablement un nouveau titre dans trois ans. En attendant c'est tous ensemble qu'ils vont célébrer ce retour au plus haut niveau du handball mondial.