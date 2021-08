JO 2021 (volley): l'exploit de la France, qui élimine la Pologne en quarts de finale

L'équipe de France masculine de volley, menée au début du quatrième set, a réussi à renverser la vapeur et a fini par s'imposer 3-2 contre les doubles champions du monde polonais. Les joueurs de Laurent Tillie affronteront l'Argentine pour une place en finale.

C'est une performance majuscule dans l'histoire du volley-ball français. Les hommes de Laurent Tillie ont créé l'exploit aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Ils ont réussi ce mardi, dans l'Ariake Arena, à s'imposer 3-2 en quarts de finale contre la Pologne, qui n'est autre que l'équipe double championne du monde en titre (21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9).

Menés deux sets à un, les Bleus ont fait preuve d'un mental incroyable pour éviter l'élimination lors du quatrième set. Mais avec les précieux points de Trévor Clévenot et de Jean Patry, ils ont su s'offrir un cinquième set décisif. Déjà en pleine forme jusque-là, Earvin Ngapeth s'est alors avéré plus que précieux avec ses cinq points inscrits, aidant la France à ne jamais être menée dans cette ultime manche.

"On était prêts à tout"

Le capitaine Benjamin Toniutti savait qu'il fallait sans doute "faire durer le match au maximum" pour réussir ce gros coup. "La Pologne avait énormément de pression aujourd'hui, parce que c'est l'or qu'ils recherchent. On avait envie de les emmener au tie-break, pour qu'ils aient justement beaucoup de pression. Et on l'a géré de manière formidable", a-t-il expliqué au micro de RMC Sport.

"C'est fou! On était prêts à tout avant le match, a réagi Nicolas Le Goff, également au micro de RMC Sport. On savait qu'on allait tout donner et mourir sur le terrain. On était prêts à toutes les éventualités, contre le double champion du monde quinze ou vingt fois plus favori que nous. On y est allés avec nos petits bras, nos petites jambes. On savait qu'on allait tout donner, que tout était possible, et c'est incroyable. Rien n'est fait encore, mais c'est incroyable pour l'instant".

Place à l'Argentine

L'équipe de France doit désormais se défaire de l'Argentine, victorieuse de l'Italie (3-2). Cette demi-finale est prévue jeudi (14h00, heure de Paris). "Les Argentins jouent très bien. Il faudra être prêt à un gros combat", a d'ores et déjà prévenu Benjamin Toniutti.

En cas de qualification, la finale aura lieu samedi. L'autre demie opposera la Russie au Brésil, qui ont respectivement fait tomber le Canada et le Japon.