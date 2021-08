Jeux olympiques en direct (J11): la France veut des médailles et des demi-finales

ATHLETISME

2h : Qualification du triple saut hommes (Benjamin Compaore, Jean-Marc Pontvianne, Melvin Raffin)

2h05 : Qualification du 1500m hommes (Alexis Miellet dans la 1ere série, Azeddine Habz dans la 2e série à 2h16, Baptiste Mischler dans la 3e série à 2h27)

2h20 : Qualification du javelot dames

2h45 : Qualification du 400m dames (Amandine Brossier dans la 3e série à 3h09)

3h50 : Finale de la longueur dames

3h50 : Qualification du javelot dames

4h05 : Qualification du 200m hommes

5h20 : Finale du 400m haies hommes

12h10 : Qualification du 110m haies hommes (Wilhem Belocian dans la 1ere série, Aurel Manga dans la 4e série à 19h34, Pascal Martinod Lagarde dans la 5e série à 19h42)

12h15 : Qualification du poids hommes

12h20 : Finale de la perche hommes (Renaud Lavillenie)

13h : Qualification du 5000m hommes (Hugo Hay dans la 1ere série, Jimmy Gressier dans la 2e série à 13h16)

13h35 : Finale du marteau dames (Alexandra Tavernier)

13h40 : Qualification du poids hommes

13h50 : Demi-finales du 200m hommes

14h25 : Finale du 800m dames

14h50 : Finale du 200m dames

BASKET

3h : Quarts de finale hommes (Slovénie-Allemagne)

6h40 : Quarts de finale hommes (Espagne-USA)

10h20 : Quarts de finale hommes (Italie-France)

14h : Quarts de finale hommes (Australie-Argentine)

BOXE

4h : Quarts de finale des mouches hommes (-52kg)

4h30 : Demi-finales des plumes hommes (-57kg)

4h48 : Quart de finales des légers hommes (-63kg)

5h18 : Demi-finales des lourds hommes (-91kg)

5h35 : Quart de finales des légers dames (-60kg)

6h05 : Finale des plumes dames (-57kg)

10h : Quarts de finale léger dames (-60kg)

10h30 : Quarts de finale des mouches hommes (-52kg)

11h03 : Demi-finales des plumes hommes (-57kg)

11h18 : Quarts de finale des légers hommes (-63kg)

11h50 : Demi-finales des lourds hommes (-91kg)

12h05 : Finale des mi-moyens hommes (-69kg)

CANOE

2h30 : Demi-finales du K1 200m dames

2h44 : Demi-finales du C2 1000m hommes

3h : Demi-finales du K1 1000m hommes (Etienne Hubert dans la 1ere demi-finale)

3h23 : Demi-finales du K2 500m dames (Sarah Guyot et Manon Hostens dans la 1ere demi-finale)

4h37 : Finale du K1 200m dames

4h54 : Finale du C2 1000m hommes

5h21 : Finale du K1 1000m hommes (Etienne Hubert ?)

5h47 : Finale du K2 500m dames (Sarah Guyot et Manon Hostens ?)

CYCLISME PISTE

8h30 : Premier tour poursuite par équipe dames

8h58 : Qualification vitesse par équipe hommes (Sébastien Vigier, Rayan Helal, Florian Grengbo)

9h22 : Premier tour poursuite par équipe hommes

9h50 : Premier tour vitesse par équipe hommes

10h19 : Finale pour le bronze poursuite par équipe dames

10h26 : Finale poursuite par équipe dames

10h41 : Finale pour le bronze vitesse par équipe hommes

10h44 : Finale vitesse par équipe hommes

EQUITATION

12h : Qualification du saut individuel (Pénélope Leprevost, Mathieu Billot, Nicolas Delmotte)

ESCALADE

10h : Qualification de la vitesse hommes (Mickaël Mawem et Bassa Mawem)

11h : Qualification bloc hommes

14h10 : Qualification difficulté hommes

FOOT

10h : Demi-finales hommes (Mexique-Brésil)

13h : Demi-finales hommes (Japon-Espagne)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

10h : Finale individuelle barres parallèles hommes

10h45 : Finale individuelle poutre dames

11h30 : Finale barre fixe hommes

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B -109kg

12h50 : Groupe A -109kg

HAND

2h30 : Quarts de finale hommes (France-Bahrein)

6h15 : Quarts de finale hommes (Suède-Espagne)

10h : Quarts de finale hommes (Danemark-Norvège)

13h45 : Quarts de finale hommes (Allemagne-Egypte)

LUTTE

4h : Repêchage greco-romaine hommes -77kg

4h : Repêchage libre dames -68kg

4h : Repêchage greco-romaine -97kg hommes

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -67kg

4h30 : 1/8e de finale libre dames -62kg

4h30 : 1/8e de finale greco-romaine hommes -87kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -67kg

5h50 : 1/4 de finale libre dames -62kg

5h50 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -87kg

11h15 : Demi-finales greco-romaine hommes -67kg

11h35 : Demi-finales greco-romaine hommes -87kg

11h55 : Demi-finales libre dames -62kg

12h30 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -77kg

12h55 : Finale greco-romaine hommes -77kg

13h05 : Finale pour le bronze greco-romaine hommes -97kg

13h30 : Finale greco-romaine hommes -97kg

13h55 : Finale pour le bronze libre dames -68kg

14h20 : Finale libre dames -68kg

NATATION PLONGEON

3h : Demi-finales 3m (Alexis Jandard)

8h : Finale 3m (Alexis Jandard ?)

NATATION SYNCHRO

12h30 : Programme technique duo (Charlotte et Laura Tremble)

TENNIS DE TABLE

3h : Quarts de finale par équipes hommes

3h : Quarts de finale par équipes dames

7h30 : Quarts de finale par équipes hommes

7h30 : Quarts de finale par équipes dames

12h30 : Demi-finales par équipes dames

VOILE

5h : Course 9 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

5h10 : Course 9 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h30 : Medal Race 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

5h30 : Course 10 470 dames

5h30 : Course 10 470 hommes

6h30 : Medal Race 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

7h30 : Medal Race Finn hommes

8h30 : Medal Race Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

VOLLEY

2h : Quarts de finale hommes (Canada-Russie)

6h : Quarts de finale hommes (Japon-Russie)

10h : Quarts de finale hommes (Italie-Argentine)

14h30 : Quarts de finale hommes (France-Pologne)

BEACH VOLLEY

2h : Quarts de finale dames

14h : Quarts de finale dames