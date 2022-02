JO 2022: "Est-ce que ce n’est pas le moment d’arrêter?", Perrine Laffont s’interroge sur la suite de sa carrière

Les JO d’hiver 2022 à Pékin seront-ils les derniers de la skieuse Perrine Laffont? Classée quatrième lors de la finale du ski de bosses dimanche dernier, la Française a admis, dans le Super Moscato Show sur RMC, avoir des doutes sur la suite de sa carrière.

À 23 ans, Perrine Laffont pourrait déjà mettre fin à sa carrière sportive. Championne olympique en titre, la skieuse a connu une décevante quatrième place dimanche dernier pendant la finale du ski de bosses des JO 2022 de Pékin. Un revers surprise pour la Française, qui confie sur RMC dans le Super Moscato Show avoir eu des difficultés à donner le meilleur d’elle-même lors de la compétition: "La pression de la compétition compte. Le ski que j’ai fait n’était pas le ski que je fais d’habitude qui est rapide, fluide. Là j’étais crispée, je faisais des fautes, chose qui ne m’arrive quasiment jamais. Ce n’était pas la Perrine de d’habitude."

Son statut de favorite n'a pas aidé à faire redescendre cette pression: "J'étais très attendue à ces Jeux, je défendais mon titre de 2018 donc tous les regards étaient un peu sur moi. J'ai peut-être eu un peu peur de tout ça. Ca m'a un peu bridée sur le ski."

Une retraite envisageable?

À tel point qu’une potentielle retraite a été évoquée, après son échec récent aux Jeux olympiques: "Cela a été dur à encaisser. Je me suis dit: "Est-ce que ce n’est pas le moment d’arrêter?" Dans quatre ans, même si je n’aurai que 27 ans, ma carrière est déjà longue.."

Tout en affirmant que sa décision est loin d’être prise, étant donnée la grande passion qu’elle ressent vis-à-vis du ski: "Il reste cette petite flamme de la petite fille que je suis, de l’amour que j’ai pour mon sport et pour la glisse. Je suis encore meurtrie de ce qu’il s’est passé mais j’ai revu des images de la course et quand je me revois skier, la seule chose qui me vient à l’esprit c’est: J’ai encore envie de skier." À voir si cette flamme l’incitera à vouloir prendre sa revanche en Italie dans quatre ans, après avoir échoué aux portes des trois premières places à Pékin.