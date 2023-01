France Télévisions va diffuser les Jeux olympiques, été et hiver confondus, jusqu’en 2032. Warner Bros. Discovery, maison-mère d’Eurosport, s’occupera de son côté de la diffusion payante.

Les Jeux olympiques seront diffusés en clair sur France Télévisions jusqu’en 2032. Ce lundi, la Comité international olympique (CIO) a annoncé avoir signé un accord de diffusion avec l’Union européenne de radio-télévision (UER), dont fait partie le groupe du service public. Warner Bros. Discovery, la maison-mère d'Eurosport, s’occupera de la diffusion payante.

Cet accord comprend donc la diffusion des JO d’été de 2028 (Los Angeles) et 2032 (Brisbane) ainsi que les JO d’hiver de 2026 (Milan Cortina) et 2030 (pas encore attribués). Comme indiqué par L’Equipe, l’UER et Warner Bros. Discovery ont formulé une offre commune au CIO, dont le montant n’a pas encore été dévoilé.

Thomas Bach "fier" de cet accord à long terme

"Nous sommes ravis de donner la possibilité aux téléspectateurs de profiter des Jeux olympiques sur les chaînes de télévision en clair jusqu'en 2032. Cet accord change la donne pour les médias du service public", a réagi Delphine Ernotte Cunci, présidente de l'UER et de France Télévisions, dans un communiqué.

"Nous sommes fiers d'avoir conclu cet accord à long terme avec deux des plus grandes entreprises médias du monde, s'est de son côté félicité Thomas Bach, le président du CIO. L'UER et ses membres offrent une expertise et une portée inégalées en matière de radiodiffusion en Europe, et Warner Bros. Discovery."