Jeux olympiques: où auront lieu les JO d'hiver en 2026 ?

Alors que les Jeux olympiques de Pékin se terminent ce dimanche, il est désormais temps de se projeter vers la prochaine édition. En 2026, les JO d'hiver seront de retour en Europe et auront lieu à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Après deux éditions en Asie, à PyeongChang en 2018 puis à Pékin cette année, les Jeux olympiques d'hiver vont faire leur retour sur le Vieux Continent. Alors que les JO 2022 se clôturent ce dimanche en Chine, tous les regards peuvent désormais se tourner vers l'Italie, où auront lieu les JO 2026.

Dans quatre ans, entre le 6 et le 22 février, les meilleurs athlètes du monde tenteront de décrocher le Graal olympique à Milan et Cortina d'Ampezzo. Il y a deux ans et demi, le 24 juin 2019, le Comité international olympique (CIO) avait préféré la candidature italienne à celle de Stockholm-Are (Suède).

400 km entre Milan et Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo, station de ski située en Vénétie, près de la frontière autrichienne et à plus de 400 km de Milan, est bien connue des amateurs de ski alpin puisqu'elle accueille chaque année une étape de la Coupe du monde. En 2021, elle avait même organisé les Championnats du monde, qui avaient notamment sacré le Français Mathieu Faivre en slalom géant.

Cortina d'Ampezzo a déjà été ville-hôte des Jeux olympiques en 1956. Il y a 16 ans, les derniers JO d'hiver organisés en Europe occidentale s'étaient tenus... en Italie, puisque c'est Turin qui avait accueilli l'édition 2006. Après PyeongChang et Pékin, les amoureux de sports de neige et de glace vont surtout pouvoir redécouvrir les joies d'une édition sans décalage horaire.