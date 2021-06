PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Espagne-Suède Euro 2020

Mon pronostic: l'Espagne bat la Suède par au moins deux buts d'écart, sans encaisser de but et Moreno marque (4.50 MYMATCH).

Comme Arthur, je m’attends à une affiche très déséquilibrée ce lundi entre l’Espagne et la Suède. Surtout que la Roja semble vraiment en pleine confiance avant le début de cette compétition. Elle reste d’ailleurs sur un magnifique succès contre la Lituanie (4-0). En attaque ce collectif peut toujours compter sur Morata ou encore Moreno. Le joueur de Villarreal a terminé la saison avec 23 réalisations. Sans oublier ses 7 buts en Ligue Europa qui ont permis à son équipe d’aller en finale de Ligue Europa et de soulever ce trophée. Je pense donc que la mission s’annonce très compliquée pour les Suédois cette fois-ci... C’est pourquoi je vois l’Espagne gagne par au moins deux buts d’écart et sans encaisser de but contre la Suède, avec en bonus un but de Moreno! Un pari de folie que vous pouvez créer à la rubrique MYMATCH de notre partenaire.

