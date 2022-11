PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Toulouse – Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco gagne à Toulouse (2.10)

L’AS Monaco a un excellent coup à jouer cet après-midi. En effet, tous ses adversaires directs se jouent entre eux aujourd’hui. Alors que les Monégasques se déplacent sur la pelouse d’une équipe de milieu de tableau : Toulouse. Et je ne les vois pas passer à côté d’une telle occasion, d’autant plus qu’ils se sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa cette semaine, en réalisant un très bon match face à l’Etoile Rouge de Belgrade (4-1). A l’inverse, les Toulousains viennent de s’incliner lourdement à Lens. Les joueurs de Philippe Montanier ont une fâcheuse tendance à ne pas parvenir à se sublimer contre les plus grosses écuries du championnat. Je pense ainsi que Monaco va faire le travail au Stadium pour se rapprocher du podium.

