PRONOS PARIS RMC Les paris sur l'étape 7 du Tour de France 2022

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Première arrivée au sommet pour cette édition 2022 ! La Super Planche des Belles Filles est au programme et fête ses dix ans sur le Tour de France. En 2012, Froome s’y était imposé pour la première puis s’en sont suivis des succès de Nibali en 2014, Aru en 2017, Teuns en 2019 et Pogacar avait surdominé le contre-la-montre l’année suivante pour prendre le jaune à la veille de l’arrivée. Que des beaux noms donc et une question : qui va lever les bras après des pentes à plus de 24% ? Le Slovène, impressionnant hier, est le grandissime favori (1.60) et pourrait écraser la course. Attention également à Vingegaard (9.00) ou encore des coureurs comme Vlasov (10.00) ou Yates (20.00). Si vous voulez tenter un gros coup, Thibault Pinot, sur ses terres, a évidemment coché cette étape et devrait tout tenter pour s’imposer (150.00).

Les pronostics de la Dream Team :

Jérôme Coppel…………………………. Aleksandr Vlasov (10.00)

Cyrille Guimard…………………………Adam Yates (25.00)

Pierre-Yves Leroux……………………Daniel Martinez (25.00)

Christophe Cessieux…………………Tadej Pogacar (2.50)

Arnaud Souque………………………..Dylan Teuns (12.00)

Yohan Bredow…………………………Aleksandr Vlasov (10.00)