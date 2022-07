PRONOS PARIS RMC Les paris sur la 15e étape du Tour de France

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Avec seulement deux coureurs échappés, il devrait y avoir un sprint massif aujourd’hui à Carcassonne. Jusqu’à présent le Tour n’en compte que deux sur cette édition lors de la deuxième et de la troisième étape. Jakobsen puis Groenewegen s’étaient imposés devant Wout Van Aert à chaque fois. On retrouve ces trois hommes parmi les prétendants à la victoire avec des cotes respectives à 8.00, 6.00 et 5.00 ! Le grand favori reste Jasper Philipsen (3.00). Attention également à Mads Pedersen qui complète vainqueur lors la 13e étape (6.00) !

Les pronostics de la Dream Team :

Yohan Bredow.........................Wout Van Aert (5.00)

Arnaud Souque....................... Wout Van Aert (5.00)

Christophe Cessieux.............. Wout Van Aert (5.00)

Jérôme Coppel........................Jasper Philipsen (3.00)

Pierre-Yves Leroux................. Michael Matthews (50.00)

Cyrille Guimard....................... Jasper Philipsen (3.00)

