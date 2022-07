PRONOS PARIS RMC Les paris sur la 2e étape du Tour de France 2022

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Pour ce deuxième jour de course au Danemark les coureurs vont devoir affronter la traversée du Pont du Grand Belt qui est la principale attraction de cette étape de 202km entre Roskilde et Nyborg. Dix-huit bornes en pleine mer entre les îles du Seeland et du Danemark du Sud. Si le vent souffle fort, il pourrait y avoir beaucoup de dégâts au sein du peloton avec un risque élevé de bordure. La Quick-Step du maillot jaune est spécialiste de ce genre de coup et pourrait tout faire pour mettre Jakobsen dans les meilleurs dispositions en éliminant au maximum la concurrence. Le Néerlandais est le grand favori aujourd’hui (2.75). Il a déjà levé les bras à dix reprises cette saison et voudra gagner pour son premier Tour de France. Attention tout de même aux autres spécialistes. Dylan Groenewegen (6.00) lui a déjà gagné sur la Grande Boucle avec quatre succès et a battu son compatriote au Tour de Hongrie en mai. Parmi les autres prétendants à la victoire tout à l’heure on retrouve les Belges Jasper Philipsen et Wout Van Aert, ainsi que l’Australien de la Lotto-Soudal Caleb Ewan, tous trois cotés à 8.00 ! Si vous voulez tenter un gros coup, vous pouvez pariez sur Mads Pedersen (10.00). Le Danois est sur ses terres et aura à cœur de remporter une étape au Danemark aujourd’hui ou demain.

Les pronostics de la Dream Team :

Cyrille Guimard : ………………..Dylan Groenewegen (6.00)

Jérôme Coppel ……………………Wout Van Aert (8.00)

Christophe Cessieux …………Fabio Jakobsen (2.75)

Pierre-Yves Leroux …………..Mads Pedersen (10.00)

Arnaud Souque …………….….Wout Van Aert (9.00)

Yohan Bredow………………….…Fabio Jakobsen (2.75)