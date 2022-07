PRONOS PARIS RMC Les paris sur la 3e étape du Tour de France 2022

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Dernier jour de course au Danemark ! Si l’on a été impressionné par la ferveur des supporters Danois, on reste déçu par le scénario de l’étape d’hier. On attendait des conditions dantesques, des coups de bordure sur ce pont long de 18 km et finalement les coureurs ont pris le vent de face, rien n’a été possible et cela s’est joué au sprint final. Cela devrait être le cas une nouvelle fois aujourd’hui. La course se déroulera trop dans les terres pour assister à de grandes manœuvres et les sprinteurs voudront aller chercher le succès et leurs équipes vont condamner l’échappée. Vainqueur hier, Jakobsen est le principal favori à sa propre succession (2.25). Derrière on retrouve Caleb Ewan (7.50), qui a déchaussé pendant l’emballage final et n’a pas pu disputer pleinement la gagne. Wout Van Aert, deux fois 2e, voudra lever les bras avec le maillot jaune sur les épaules (8.00) et possède la même cote que Dylan Groenewegen et Jasper Philipsen. Attention également à Mads Pedersen (10.00), sur le podium à Nyborg et qui cherchera à saisir la dernière chance de l’emporter chez lui au Danemark.

Les pronostics :

Jérôme Coppel……………………………Jasper Philipsen (8.00)

Christophe Cessieux……………………Fabio Jakobsen (2.25)

Arnaud Souque…………………………..Fabio Jakobsen (2.25)

Cyrille Guimard………………………….Caleb Ewan (7.50)

Pierre-Yves Leroux……………………..Mads Pedersen (10.00)

Yohan Bredow……………………………Wout Van Aert (8.00)

