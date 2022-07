PRONOS PARIS RMC Les paris sur la 4e étape du Tour de France 2022

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport

Le Tour arrive en France pour cette étape entre Dunkerque et Calais de 171,5km qui n’est pas de tout repos. Les coureurs devront passer six difficultés toutes classées en quatrième catégorie dont la dernière, la côte du Cap Blanc-Nez, est située à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Les purs sprinteurs vont se méfier et devoir se montrer forts pour rester dans le peloton avant l’emballage final. C’est pourquoi cela peut être intéressant de parier sur des coureurs rapides qui passent bien les bosses. Cela explique que Wout Van Aert soit favori (4.00). Le Belge, trois fois 2e, a la volonté de conjurer le mauvais sort et d’enfin s’imposer. Fabio Jakobsen (5.00) vainqueur de la 2e étape n’est pas forcément à l’aise quand ça grimpe mais aura la volonté de s’accrocher aux meilleurs pour participer à un sprint massif. Caleb Ewan et Jasper Philipsen se débrouillent mieux dans cet exercice et font office d’outsiders sérieux (7.00) Evidemment il pourrait être judicieux de mettre une petite pièce sur les succès de Pedersen (12.00) de Sagan (15.00) ou de Van Der Poel (15.00) !

Les pronostics de la Dream Team RMC Sport :

Christophe Cessieux…………….Peter Sagan (15.00)

Yohan Bredow…………………….Wout Van Aert (4.00)

Jérôme Coppel……………………Mathieu Van Der Poel (15.00)

Arnaud Souque…………………..Wout Van Aert (4.00)

Cyrille Guimard…………………..Mads Pedersen (12.00)

Pierre-Yves Leroux……………..Fabio Jakobsen (5.00)