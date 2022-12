L'après carrière de Cédric Carrasso, passionné de poker

Cédric Carrasso, ex-gardien de l'OM et des Girondins de Bordeaux, était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Il s'est confié sur son après carrière entre formation de coach et joueur "récréatif" de poker.

6 clubs diférents, 3 pays traversés, 475 matchs disputés au plus haut niveau, Cédric Carrasso ne pouvait pas tourner la page football d'un revers de main. Gardien phare des années 2000 à l'Olympique de Marseille et une décennie plue tard aux Girondins de Bordeaux, l'avignonnais s'est lancé il y a quelques mois dans une formation pour devenir coach. S'il s'est laissé du temps pour penser à sa reconversion, le voici désormais animé par une réelle volonté de transmettre, de partager.

Les similitudes entre joueur de poker et gardien de but

Mais le poker dans tout ça ? Le jeu dont il est amoureux depuis des années lui permettra sans aucun doute de développer une certaine compétence. Cédric Carrasso compare souvent le joueur de poker avec le poste de gardien de but où la variance joue un grand role. Invité hier soir du RMC Poker Show, l'ex-portier bordelais s'est confié sur son après carrière et les liens entre cartes et ballon rond.