Interview : Stéphane Piallat, patron de la police des jeux

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Stéphane Piallat, commissaire divisionnaire et patron du Service Centrale des Courses et des Jeux de la police nationale (SCCJ), a expliqué son métier.

Patron du Service Centrale des Courses et des Jeux de la police nationale (SCCJ)... A la simple énonciation de son titre, un frisson parcourt l'échine de tous les voyous du secteur. Tête bien faîte, voix posée et sans froid hors du commun, s'il a tout du joueur de cartes à la pokerface irréprochable, Stéphane Piallat est bel et bien l'un des plus grands "flics" de France. Ses principales missions, faire respecter la loi qui entoure les paris hippiques et les jeux à Paris, en France et dans les départements d'outre-mer.

Stéphane Piallat répond à toutes les questions

Invité dimanche soir du RMC Poker Show aux côtés de Nicolas Fraioli, membre du comité directeur du Paris Elysées Club, le commissaire divisionnaire s'est confié sur son travail, son quotidien et ses plus belles affaires. Est-il possible d'organiser un poker chez soi sans être dans l'illégalité ? Comment traquer les bandits ? Quel est l'avenir des clubs parisiens ? La roulette arrivera-t-elle un jour dans la capitale ? Face aux questions de Daniel Riolo, Moundir et Pierre Calamusa, Stéphane Piallat n'a rien éludé.