PRONOS PARIS RMC de Jérôme Rothen Le pari du jour du 21 juin Euro 2020

Un point suffit aux Diables Rouges pour assurer la première place du groupe B ! Roberto Martinez a annoncé qu'il ferait tourner pour ce troisième match de poule mais il va tout de même aligner une équipe très compétitive. Les cadres comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel devraient démarrer, ce qui leur permettra de gagner du temps de jeu en vue des huitièmes de finale. En face, les Finlandais ont encore leur destin entre les mains mais ils ont affiché certaines limites contre la Russie (défaite 1-0). Je mise évidemment sur une victoire de la Belgique et j'y ajoute le but de Hazard. Le capitaine belge sort d'une saison compliquée avec le Real Madrid, il a besoin d'un but pour retrouver la confiance et il frappera les coups de pied arrêtés (3.15) !

