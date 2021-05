PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 mai NBA

Mon pronostic : Brooklyn bat Dallas (1.58)

Fin de saison palpitante pour Dallas qui dispute la 5e et la 6e place avec les Lakers et Portland. Chaque match gagné ou perdu aura une incidence considérable. Cette rencontre face aux Nets me fait peur car la franchise new-yorkaise reste sur 3 défaites consécutives, ce qui n’est pas leur habitude. Difficile donc de les imaginer perdre 4 fois de suite face aux Mavs qui devront une nouvelle fois composer sans Kristaps Prozingis et Maximilian Kleber. C’est pourquoi je m’attends à un sursaut d’orgueil de Brooklyn face à Dallas (1.62). Pour faire gonfler la cote, vous pouvez ajouter à cette victoire moins de 234.5 points marqués (2.75). Enfin, je vous laisse découvrir mon MYMATCH qui peut vous faire remporter le jackpot ! Bonne chance à tous.

MYMATCH

L. Doncic marque au moins 25 points, réalise au moins 9 rebonds et au moins 9 passes décisives + K. Durant marque au moins 30 points + K. Irving marque au moins 20 points et réalise au moins 7 passes décisives (17.00) !

Pariez sur Dallas - Brooklyn ici !