PRONOS PARIS RMC Le pari foot de Rolland Courbis du 6 mai Ligue Europa

Mon pronostic : Villarreal ne perd pas et les 2 équipes marquent (2.60) !

Après une défaite 2-1 à l’aller, Arsenal va devoir se découvrir ce soir pour espérer se qualifier en finale de la Ligue Europa au détriment de Villarreal. Les hommes de Mikel Arteta ont tout de même marqué ce fameux but à l’extérieur qui leur permet d’être encore en vie. Alexandre Lacazette ne sera une nouvelle fois pas là, mais ils pourront compter sur le retour de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang pour animer la pointe de l’attaque. Sur le papier, je serais tenté de parier sur Arsenal, mais l’inconstance de cette équipe, en championnat et en coupe d’Europe depuis quelques années me fait douter ! L’argument ultime contre les Londoniens se trouve sur le banc de Villarreal : Unai Emery ! Le Basque à l’habitude de faire briller ses équipes dans cette compétition (3 victoires avec Séville et une finale avec… Arsenal). Cette saison, le sous-marin jaune a un bilan exceptionnel : 12 victoires et un match nul ! C’est pourquoi je vois les Espagnols se qualifier (1.72). Pour ce qui est du match retour, je vous conseille le N2 (Villarreal ne perd pas) et les deux équipes marquent (2.60).

