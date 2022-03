PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco du 29 mars – Match amical

Mon pronostic : victoire de la France face à l’Afrique du Sud par au moins deux buts d’écart, sans en encaisser et Griezmann buteur (MyMatch : 3.25)

L’équipe de France peut nous offrir une belle nuit de football ce soir. Si Didier Deschamps a décidé de remanier son effectif pour l’occasion, l’équipe présumée du soir a quand même un beau visage. Certains joueurs chercheront à se montrer, comme Jonathan Clauss, William Saliba ou encore Christopher Nkunku. Les plus expérimentés, eux, peuvent profiter de cette rencontre pour améliorer leurs statistiques. Je pense notamment à Antoine Griezmann qui retrouve petit à petit le plaisir de jouer et qui peut largement viser le record de buts de Thierry Henry. L’attaquant de l’Atletico Madrid doit profiter d’un match amical face à une équipe plus modeste pour retrouver encore un peu de confiance. L’Afrique du Sud est effectivement en progression mais se cherche encore. Et sur le papier, il n’y a pas photo. Les Bleus devraient donc l’emporter facilement. C’est pourquoi je miserais sur un succès français par au moins deux buts d’écart, avec un clean sheet à la clé et Griezmann buteur (3.25). Vous pouvez y ajouter un but de Mbappé pour faire grimper la cote à 5.10.

