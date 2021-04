PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 avril Série A - Italie

Mon pronostic : l’Atalanta ne perd pas contre l’AS Rome et les deux équipes marquent (1.78)

Très belle rencontre à suivre en Italie entre le 7e et le 4e du championnat. La Roma, qualifiée en demi-finale de la Ligue Europa, n’avance plus en Série A avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches pour trois défaites. Pas idéal avant d’affronter une équipe qui reste sur cinq succès de rang et qui peut aller chercher la 2e place au classement devant l’AC Milan et le Juventus. Toujours sur la lancée de sa saison précédente, le club de Bergame est un régal à voir évoluer. Le style offensif est boen en place et fait du club la meilleure attaque de Série A avec 72 buts marqués. Avec également 38 buts encaissés, on peut être sûr qu’on verra des buts de chaque côté lors de la rencontre de ce soir. Je vois l’Atalanta plus fort et c’est pourquoi je me couvrirais en jouant le N2 avec les deux clubs qui marquent. Un pari coté à 1.78 !

