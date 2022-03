PRONOS PARIS RMC Le pari football de Lionel Charbonnier du 29 mars – Match amical

Mon pronostic : la France bat l’Afrique du Sud par au moins deux buts d’écart, sans en encaisser et Mbappé buteur (MyMatch : 2.70)

Voilà un match qui peut donner quelques indications pour la prochaine Coupe du Monde. En effet, Didier Deschamps a choisi de faire tourner son effectif pour la réception de l’Afrique du Sud ce soir, à Lille. Le sélectionneur pourrait ainsi offrir leurs premières titularisations à Mike Maignan, Jonathan Clauss et William Saliba, en plus d’aligner une nouvelle fois Christopher Nkunku dans le onze de départ. Ces joueurs doivent saisir leur chance dès ce soir pour se donner la possibilité de rester dans le bon wagon pour le Qatar. Accompagnés des cadres comme Varane, Kanté, Griezmann et surtout un Mbappé en feu, ils ont toutes les cartes en main. Surtout face à un adversaire abordable. L’Afrique du Sud a, certes, échoué de très peu à disputer les barrages de la zone Afrique. Cette équipe commence petit à petit à trouver ses repères mais reste tout de même largement à la portée des Bleus, même avec un effectif remanié. Je ne les vois pas nous poser quelconque problème et vous propose donc de miser sur un succès de l’équipe de France par au moins deux buts d’écart, en gardant sa cage inviolée et avec Mbappé buteur. Un MyMatch coté à 2.70.

