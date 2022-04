PRONOS PARIS RMC Le pari football de Roland Courbis du 7 avril – Ligue Europa

Mon pronostic : West Ham ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (2.00)

Ça va être un match difficile pour l’Olympique Lyonnais. Les joueurs de Peter Bosz se déplacent sur la pelouse d’un West Ham, certes inconstant, mais très solide à domicile. En effet, les Hammers restent sur une série de cinq victoires et un nul sur leur pelouse, toutes compétitions confondues, dont ce magnifique match pour la qualification au tour précédent face au FC Séville (2-0). Si le club de Londres maintient ce niveau face aux Lyonnais, je le vois difficilement s’incliner. Surtout avec les absences de Toko Ekambi et Maxence Caqueret. Les deux joueurs vont manquer à leurs coéquipiers. Houssem Aouar devrait donc être titulaire et provoquer un déséquilibre au milieu. Les Gones auraient, en effet, un secteur offensif bien fourni mais seraient plus fragile défensivement. Je vous propose donc de miser sur West Ham qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

