PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 28 avril – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Leicester ne perd pas face à l’AS Rome et les deux équipes marquent (2.20)

Voilà une rencontre très équilibrée pour ces demi-finales de la Conference League. Leicester est à la peine en Premier League et va avoir beaucoup de mal à décrocher une qualification européenne. Les Foxes doivent donc tout donner pour pouvoir se hisser en finale et espérer jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Ils peuvent notamment s’appuyer sur leurs dernières performances à domicile, n’ayant plus perdu au King Power Stadium depuis neuf rencontres, toutes compétitions confondues. Avec un effectif quasiment au complet, je ne les vois pas passer à côté de leur match ce soir. Pourtant, l’AS Rome est également en quête de trophées et a dû tirer une croix sur une potentielle qualification en Ligue des Champions ce week-end, après une défaite face à l’Inter Milan. Les joueurs de José Mourinho semblent tout de même s’être trouvés collectivement et se créeront à coup sûr des occasions ce soir. Je vous propose donc de miser sur Leicester qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent (2.20).

