PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 29 avril Liga NOS - Portugal

Notre pronostic : victoire de Braga contre Maritimo (1.55)

Braga doit gagner si les joueurs veulent accrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Le club portugais est 4e. Si les deux premières places directement qualificatives sont inaccessibles, les Bracariens peuvent toujours prendre la 3e place au Benfica, synonyme de barrage. Pour cela il faudra combler les cinq points de retard lors des cinq dernières journées et donc cela commence par un succès contre Maritimo. Le 14e de Liga NOS va mieux avec trois victoires sur ses quatre derniers matches par le plus petit des scores à chaque fois (1-0). Cependant, les trois adversaires étaient des concurrents directs pour le maintien. Cette fois la marche sera beaucoup plus haute et c’est pourquoi je pense que Braga va s’imposer. Un pari à priori sûr coté à 1.55 !

