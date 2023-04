Angleterre-France: 55.000 spectateurs attendus à Twickenham pour la finale du Tournoi des VI Nations féminin

Simon Middleton veut sortir par la grande porte

Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre disputera tout à l’heure son dernier match à la tête du XV de la Rose. Après avoir emmené les Anglaises en finale de la Coupe du Monde de Rugby en 2017 et 2022 et et mené l'équipe sur une série record de 30 matchs gagnés, Simon Middleton se verrait bien quitter ses fonctions en briguant un sixième sacre dans le Tournoi des Six Nations.