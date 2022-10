Coupe du monde de rugby: les 5 Françaises à suivre lors de la compétition

La France débute son aventure samedi 8 octobre, face à l’Afrique du Sud. Focus sur cinq joueuses qui pourraient bien changer la donne en Nouvelle-Zélande, avec l'éclairage du sélectionneur Thomas Darracq.

Laure Sansus, la duelliste

Star du Tournoi des 6 Nations 2022, la demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain sera l’une des attractions de l’équipe. Sa tendance à s’engouffrer dans les petits espaces, ses crochets et sa vitesse font d’elle un cauchemar autour des rucks pour les équipes adverses. Mais ses compétences ne se résument pas qu’à sa manière de franchir la ligne d’avantage, la Toulousaine se distingue aussi par un jeu au pied intelligent et une qualité de passe remarquable. Comme le dit si bien son sélectionneur, Laure Sansus amène une confiance contagieuse pour ses coéquipières, et cela se remarque sur le terrain.

Le mot de Thomas Darracq: “La duelliste par excellence. Elle a cette capacité à gagner ses duels, à franchir là où on ne l’attend pas. Elle amène de la confiance au collectif. Quand elle est sur le terrain, les filles savent qu’elle est capable de faire basculer le match sur un exploit.”

Lina Queyroi, la surprise

La polyvalence de Lina Queyroi est indéniablement l’un de ses points forts. Tantôt ouvreuse puis trois quarts centre, la native de Limoges s’est glissé dans la liste de Thomas Darracq dans les toutes dernières secondes grâce à des performances convaincantes contre l’Italie lors des matchs de préparation. Sur les deux dernières saisons, elle s’est hissée en finale deux fois avec son club de Blagnac. Profitant de la blessure de l’ouvreuse Audrey Abadie, elle devient titulaire et se montre enfin sur la scène nationale. Complimentée pour ses appuis et sa vision de jeu, celle qui a grandi en Dordogne pourrait bien renverser la hiérarchie en 10.

Le mot de Thomas Darracq: “C’est aussi une surprise de la liste. Lina est une fille très douée que je suis depuis de nombreuses années. Elle a fait une grosse saison avec Blagnac. On espère qu’elle va croire en elle au maximum pour montrer tout son talent.”

Madoussou Fall, hors-norme

Sa nomination pour le titre de meilleure joueuse du Tournoi des 6 Nations 2022 n’a rien d’un hasard. Formée par Drop de Béton, la native de Seine-Saint-Denis s’est imposée comme un choix évident en deuxième ligne du XV de France. En touche, ses 1m87 lui permettent de s’élever dans les airs plus haut que les autres. Mais ce n’est pas le seul domaine où la joueuse du Stade Bordelais excelle. Ses aptitudes physiques font d’elle une porteuse de balle puissante, mais aussi un point d’ancrage en défense avec sa rudesse au contact. À seulement 24 ans, Madoussou Fall a tout pour réussir sur la scène mondiale.

Le mot de Thomas Darracq: “On espère que ce sera la grande 2ème ligne de la Coupe du monde. Elle a des qualités athlétiques hors normes avec une grande capacité de déplacement et une force de franchissement énorme.”

Chloé Jacquet, la benjamine

Elle fait partie des benjamines du groupe, et pourtant Chloé Jacquet est déjà titulaire avec le XV de France. La joueuse du LOU a connu une ascension fulgurante. Championne d’Europe U18 de rugby à 7, elle est sélectionnée pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo où elle décroche une médaille d’argent à seulement 19 ans. Sélectionnée à XV, sa transition est réussie. Elle débute l’automne dernier avec un match contre l’Afrique du Sud, puis par la double confrontation contre les Black Ferns où elle inscrit son premier essai sur la scène internationale. À l’aise dans les petits espaces grâce à ses appuis, la joueuse du LOU s’épanouit aussi dans les relances. Elle sera titulaire pour le match d’ouverture face aux Springboks Women.

Le mot de Thomas Darracq: “L’utility back par définition. Son pied gauche est aussi l’une de ses forces. Et pourtant elle est très jeune. Parfois, on oublie qu’elle n’a que 20 ans. On espère qu’elle va pouvoir nous apporter toutes ses qualités d’accélérations et de vitesse.”

Romane Ménager, la taulière

L’un des visages connus du rugby féminin. Attaché au N°8 avec le XV de France, Romane Ménager comptabilise 50 sélections avec les Bleues. Internationale depuis 2015, elle s’installe rapidement en troisième ligne. Nommée en 2017 pour le titre de meilleure joueuse de l’année, elle participe ensuite au Grand Chelem de l’équipe de France en 2018. Depuis plusieurs mois, elle revient sur le devant de la scène avec des performances de haute volée. Et pour cause, la joueuse de Montpellier est un atout de poids sur les phases offensives où sa capacité à porter le ballon et à avancer est précieuse. Habituée des joutes internationales, Romane Ménager doit réussir à faire peser le poids de l’expérience sur cette Coupe du monde.

Le mot de Thomas Darracq: “C’était une des taulières de la Coupe du monde 2017. Elle est en train de retrouver tout son haut niveau de performance. Romane, c’est une forte capacité à porter le ballon, mais elle est aussi capable d’amener de la puissance en défense pour annihiler les attaques adverses.”