EN DIRECT - France-Galles: suivez en live la quatrième journée du Tournoi des VI Nations féminin

Les Galloises veulent tenir la distance

« Nous avons revu la performance contre l'Angleterre et nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser et causer des problèmes aux meilleurs du monde, nous devons juste le faire plus longtemps » a expliqué l’entraîneur du XV du Poireau, Ioan Cunningham. La dernière défaite des Bleues face aux Galloises remonte à l’édition 2016 du Tournoi (10-8 au Pays de Galles).