Rugby: Federico Martin Aramburu, ancien joueur de Biarritz, a été tué à Paris

International argentin à 22 reprises, passé notamment par Biarritz, Perpignan et Dax au début des années 2000, l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu (42 ans) est décédé cette nuit à Paris. Il a été tué après une altercation dans un établissement de nuit, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.

L’ex-rugbyman argentin Federico Martín Aramburú est décédé samedi matin à Paris, selon des sources policières à RMC Sport et BFMTV. Il a été tué après une altercation dans un établissement de nuit, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le centre de la capitale. Il s'est fait tirer dessus. L’ancien centre ou ailier international était âgé de 42 ans.

Les fait se sont déroulés au petit matin, à 6h15 au niveau du boulevard Saint-Germain. Deux groupes d’individus ont eu un différend verbal dans un bar avant d'en venir aux mains. Ils ont été séparés par les videurs, mais l’un des groupes est revenu un peu plus tard, en voiture cette fois-ci, et a tiré des coups de feu, touchant Federico Martín Aramburú à plusieurs reprises et entraînant sa mort.

Une enquête en flagrance pour assassinat a été ouverte par le parquet de Paris. La brigade criminelle en est saisie. Plusieurs témoins étaient présents dans ce quartier fréquenté et pourront aider les enquêteurs. Les images de la vidéo-surveillance du secteur joueront aussi un rôle important pour résoudre l'enquête et retrouver les auteurs, toujours en fuite actuellement.

Il avait été élu président des socios du BO

Aramburú a notamment joué pour Biarritz avec qui il a remporté deux Boucliers de Brennus en 2005 et 2006 mais aussi disputé une finale perdue de Coupe d’Europe, comme remplaçant, face au Munster en 2006. Passé également par Perpignan, Dax et Glasgow, Federico Martín Aramburú avait été élu président des socios du Biarritz Olympique en 2015.

Il comptait 22 sélections avec les Pumas (la dernière en 2009), notamment lors de la Coupe du monde 2007 où il avait dominé, en tant que titulaire, le XV de France pour le match de classement pour la troisième place.

"Nous apprenons le décès de Federico Martín Aramburú dans des circonstances tragiques. L’ensemble du BOPB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, et les assure de son total soutien", a réagi le club de Biarritz.

L'USAP a également exprimé son "immense tristesse" et adressé "ses plus sincères condoléances" à la famille du joueur.