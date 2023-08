Bordeaux – Castres : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, c’est jour de rugby. Et parmi les affiches de l’après-midi, Bordeaux accueille Castres. Voyons maintenant comment suivre cette rencontre.

Pour suivre cette affiche entre Bordeaux et Castres, c’est très simple puisqu’il suffit de se rendre ce samedi dès 17 heures sur la chaîne CANAL+ Sport.

Comme l'an dernier, CANAL+ conserve les droits de diffusion en exclusivité du championnat français de Top 14.

Comme l’an dernier, CANAL+ conserve les droits de diffusion en exclusivité du championnat français de Top 14. Nous reviendrons sur une offre disponible en fin d’article.

Bordeaux veut débloquer le compteur de victoires à domicile !

Défaits à l’extérieur sur la pelouse du Racing 92, les joueurs de l’UBB espèrent bien profiter de cette première rencontre à domicile pour l’emporter. Mais pour ce deuxième match de la saison, les joueurs de Bordeaux devront faire sans Jefferson Poirot qui s’est blessé au genou face aux joueurs du Racing 92. Malgré la défaite douloureuse (23-18), Bordeaux a quand même réussi à arracher un point de bonus. De leur côté, les joueurs de Castres ont remporté leur premier match sur le fil (24-23), en venant à bout de l’équipe de Pau. Demi-finalistes du Top 14 l’an dernier, les joueurs de Bordeaux espèrent pouvoir faire aussi bien que lors de l’exercice précédent. Mais pour cela, il faudra engranger des points à domicile. Pour cette nouvelle affiche, on vous présente dans le paragraphe suivant, une offre à ne pas manquer pour suivre le match dans les meilleures conditions.

Comment suivre Bordeaux – Castres ?

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.