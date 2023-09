Castres – Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end marque le retour du Top 14. Parmi les 7 affiches au programme, Castres accueille Bayonne. Voyons sans plus attendre comment suivre ce match.

Cette rencontre du Top 14 entre Castres et Bayonne est à suivre ce samedi à compter de 17 heures sur les antennes de CANAL+ Multisports 1.

Offre Canal+ Regardez le match Canal+ vous permet de voir tout le Top 14 de cette saison ! Je m'abonne

Comme lors de l’exercice précédent, qui a vu Toulouse lever le bouclier en fin de saison, l’intégralité de la saison de Top 14 est proposée par CANAL+.

Castres et Bayonne souhaitent confirmer en haut de tableau

Duel de première partie de tableau à l’occasion de ce match entre Castres et Bayonne. Après deux journées, les deux équipes s’affichent dans le top 6 avec 5 unités au compteur et un bilan d’une victoire pour une défaite. Il faut dire qu’après deux journées, 12 des 14 équipes du Top 14 affichent le même bilan.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

En ouverture de championnat, Bayonne s’est offert le luxe de battre sèchement le champion en titre, Toulouse. Une victoire 26 à 7 qui propulsait alors Bayonne au sommet de la hiérarchie. Mais la semaine dernière, Bayonne a connu la défaite sur la pelouse de Toulon (19-14). De son côté, Castres a connu deux rencontres très disputées avec une première victoire lors de la journée d’ouverture, à domicile face à Pau (24-23). La semaine dernière, Castres a connu la frustration du perdant en échouant à deux unités (25-23) de l’UBB.

Comment suivre Castres – Bayonne ?

Pour suivre cette rencontre entre Castres et Bayonne, on vous conseille de vous abonner à l’offre CANAL+ Sport. En ce moment et pour la reprise des compétitions sportives, la chaîne cryptée propose une offre à ne pas manquer : 25,99 euros par mois et un engagement de 24 mois pour accéder à l’ensemble des chaînes de CANAL+ mais également aux chaînes de beIN SPORTS ou encore d’Eurosport. Cette offre vous permet d’accéder à de nombreuses compétitions sportives comme le Top 14, la saison de F1, la reprise de la Ligue des Champions ou la NBA.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.