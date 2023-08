La Rochelle - Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, le Top 14 revient avec plusieurs affiches. Parmi les plus attendues, le match entre La Rochelle et Lyon. Zoom dans cet article sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Cette affiche au sommet entre La Rochelle et Lyon est à suivre ce samedi 26 août dès 15 heures sur la chaîne CANAL+.

Pour cette saison qui démarre, CANAL+ conserve les droits de diffusion du Top 14 et propose l’ensemble des rencontres en exclusivité depuis la France.

La Rochelle – Lyon : Duel au sommet du Top 14

Ce duel entre La Rochelle et Lyon, ce n’est ni plus ni moins qu’un duel direct entre le deuxième et le troisième de la saison précédente. Mais pour les deux clubs, cet exercice 2023 / 2024 n’a pas débuté de la même manière. Les joueurs du LOU sont allés s’imposer 27 à 15 à domicile face à Toulon en prenant un point de bonus offensif. Un point qui permet à Lyon de s’afficher à la première place du classement avec 5 unités. Si le LOU a remporté cette première affiche, il a aussi perdu un élément moteur avec la grave blessure de Jean Marc Doussain qui sera absent toute la saison. En face, les joueurs lyonnais retrouveront La Rochelle, finaliste l’an dernier mais battu d’entrée par Montpellier en clôture de la première journée. Peu réalistes, les Jaunes et Noirs se sont inclinés sur le score de 26 à 15.

Comment suivre La Rochelle – Lyon ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette affiche entre La Rochelle et Lyon, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à une offre CANAL+. Et pour le fan de sport, nous ne pouvons que conseiller l’abonnement à CANAL+ Sport, un package résolument orienté sur les compétitions sportives comme le Top 14, la Ligue des Champions ou encore les grands championnats européens. Accessible à 25,99 euros par mois et avec 24 mois d’engagement, cet abonnement permet de suivre l’ensemble des programmes du groupe CANAL+ mais aussi les diffusions proposées par d’autres chaînes comme beIN SPORTS ou encore Eurosport.

