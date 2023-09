Pau – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, le Top 14 entame sa dernière journée avant la trêve internationale. Parmi les affiches à suivre, Lyon face à Pau. Découvrons comment vous pouvez suivre cette rencontre.

Pour suivre ce match entre Pau et Lyon, rendez-vous ce samedi dès 16 heures 55 sur la chaîne CANAL+ Sport 360 pour un coup d’envoi prévu à 17 heures.

Regardez Pau - Lyon Profitez de l'offre ! Canal+ vous permet de voir ce match et l'ensemble des matchs de Top 14 ! J'en profite

Cette année encore, c’est le groupe CANAL+ qui propose la diffusion des rencontres de Top 14.

Passer l’automne dans la première partie de tableau

S’il s’agit de la troisième journée du championnat, les joueurs des 14 clubs vont connaître une longue trêve, Coupe du Monde oblige. Pour Pau comme pour le LOU, ce troisième match, c’est surtout l’occasion d’aborder la trêve dans la partie haute du tableau. Car à l’instar de 10 autres clubs, Pau et Lyon affichent un bilan neutre après deux journées avec une victoire et une défaite au compteur.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

Depuis le début de saison, 13 des 14 équipes ayant évolué à domicile sont venues à bout de leurs adversaires. Une statistique que les joueurs de Lyon aimeraient faire mentir, eux qui se sont facilement imposés face à Toulon en ouverture, avant de subir la loi de La Rochelle sur la pelouse des Charentais lors de la deuxième journée. De son côté, Pau a connu deux rencontres au couteau avec une défaite d’un point face à Castres et une victoire de deux points face au Racing 92.

Comment suivre Pau – Lyon ?

Si vous souhaitez arriver à l’heure pour le coup d’envoi de ce match entre Pau et Lyon, on vous conseille d’opter directement pour un abonnement à une offre CANAL+. Et pourquoi pas à l’offre CANAL+ Sport, actuellement proposée à 25,99 euros par mois pour celles et ceux qui s'abonnent sur une période de 24 mois. En optant pour cette offre résolument orientée sur le sport, vous pourrez aussi accéder à l’intégralité des chaînes de CANAL+ et suivre d’autres types de programmes avec des films ultra récents, les créations originales de la chaîne ou encore des documentaires.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.