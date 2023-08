Pau – Racing 92 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi après-midi, plusieurs matchs se déroulent en même temps. Et parmi les rencontres de l'après-midi, les téléspectateurs retrouveront un duel entre Pau et le Racing 92. Voici comment le suivre.

Cette affiche entre Pau et le Racing 92 est à suivre ce samedi dès 17 heures sur les antennes de CANAL+ pour le multiplex et en intégralité sur la chaîne Multisports 2 qui appartient aussi au groupe CANAL+.

Pour rappel, CANAL+ est le diffuseur exclusif du championnat de rugby de première division française.

Le Racing 92 souhaite continuer sur sa lancée !

Demi-finalistes du Top 14 l’an passé, les joueurs du Racing 92 démarrent cette saison tambour battant. Lors du premier match de la saison, les Franciliens sont venus à bout de l’Union Bordeaux Bègles dans un match tendu et serré et conclu sur le score de 23 à 18. Un duel au cours duquel l’international français Jefferson Poirot s’est blessé au genou et manquera entre 6 et 8 semaines à l’UBB. Pour cette première affiche entre les deux demi-finalistes de l’édition précédente, le Racing 92 a donc fait le plein de confiance et espère pouvoir surfer sur la continuité de cette rencontre. En face, Pau entend faire le plein de points à domicile après une première défaite concédée face à Castres dans un match aussi très serré (24-23). Un match au cours duquel Pau est reparti avec le bonus défensif pour s’afficher à la neuvième place de ce Top 14.

Comment suivre Pau – Racing 92 ?

Pour être sûr de suivre cette rencontre entre Pau et le Racing 92 dans les meilleures conditions, on vous conseille l’abonnement à l’offre CANAL+ Sport du groupe CANAL+. Résolument tournée vers tous les sports, cette offre vous permettra notamment de suivre l’intégralité de la saison de Top 14. Mais pas uniquement puisque cette offre groupée, incluant Eurosport et beIN SPORTS permet aussi d’accéder à la NBA, aux grands championnats de football européen, aux plus beaux tournois de tennis ou encore à la reprise de la Ligue des Champions. Le tout, pour 25,99 euros par mois avec 24 mois d’engagement.

