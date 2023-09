Racing 92 – Perpignan : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Alors que la Coupe du Monde pointe le bout de son nez, les 14 clubs du Top 14 sont sur le pont ce week-end. Parmi les affiches, Racing 92 contre Perpignan. Voyons ensemble comment suivre la rencontre.

Ce match entre les joueurs du Racing 92 et ceux de l’USAP Perpignan est à suivre ce samedi à partir de 17 heures sur les antennes de CANAL+ Multisports 2.

Regardez le match ! Profitez de l'offre ! Canal+ vous permet de voir le match et tous les matchs de Top 14 ! J'en profite

Il s’agit d’une chaîne du groupe CANAL+ qui diffuse l’intégralité du Top 14 pour la saison 2023 / 2024.

La dernière avant la Coupe du Monde

Pour les deux équipes, ce match est le dernier avant la Coupe du Monde. Si le Racing 92 est dans le même cas de figure que onze autres équipes du Top 14 avec un bilan d’une victoire pour une défaite après deux journées, l’USAP est le seul club à afficher deux défaites en ce début de saison.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

Après deux journées, les joueurs de Perpignan sont les seuls à avoir perdu à domicile, c’était lors de la première journée, face au Stade Français qui occupe désormais la tête du classement. Défaits à domicile par les Franciliens, Perpignan l’a également été lors de la deuxième journée face à Clermont. Pour cette troisième affiche, les Sudistes retrouvent donc le deuxième club parisien. De son côté, le Racing 92 a remporté sa première victoire lors de la première journée face à Bordeaux - Bègles (23-18) avant de perdre face à Pau sur un score serré de 19 à 17.

Comment suivre Racing 92 – Perpignan ?

Pour suivre cette rencontre entre le Racing 92 et Perpignan, il est conseillé d’opter pour un abonnement à une offre CANAL+. Pour la reprise des grands championnats de football ou de rugby, le groupe CANAL+ propose une offre à ne pas manquer. Pour 25,99 euros par mois et un engagement de 24 mois, vous pourrez accéder à 100 % des chaînes de CANAL+, que ce soit pour profiter d’un film, vous divertir devant une création originale ou encore suivre les exploits sportifs de vos joueurs / joueuses et équipes favorites. Résolument orientée sur le sport, cette offre inclut également d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.