Stade Français – Montpellier : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

En Top 14, c’est déjà la troisième journée. Une journée qui sera notamment marquée par le choc entre Montpellier et le Stade Français. Dans cet article, on vous présente l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Ce match au sommet entre le Stade Français et Montpellier est à suivre ce samedi à partir de 17 heures sur les antennes de CANAL+ Multisports 3.

Si vous souhaitez avoir un maximum d’éléments sur le match et notamment la composition des équipes, la prise d’antenne est prévue pour 16 heures 55.

Le Stade Français veut préserver son invincibilité

Seul club du Top 14 à n’avoir connu que la victoire après deux journées, le Stade Français espère bien prolonger sa série ce week-end face à Montpellier. Une nouvelle victoire permettrait de s’assurer de la première place du Top 14 avant la trêve de deux mois en raison de la Coupe du monde de rugby. En ouverture, les Franciliens sont venus à bout de Perpignan sur le score de 29 à 7.

Depuis le début de saison, il s’agit de la seule rencontre s’étant soldée par une victoire de l’équipe évoluant à l’extérieur. Lors de la deuxième journée, le Stade Français s’est imposé face à Oyonnax. De leur côté, les joueurs de Montpellier ont enregistré une victoire face à la Rochelle en ouverture sur le score de 26 à 15 et une lourde défaite face à Toulouse lors de la deuxième journée (13-38).

Comment suivre Stade Français – Montpellier ?

Cette rencontre entre le Stade Français et Montpellier est donc disponible en passant par un abonnement à CANAL+.

