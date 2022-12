MyComm : une agence de voyages spécialisée dans les séjours sportifs à l’international

À la veille d’événements sportifs d’envergure en France et à l’étranger, l’agence de voyages et d'événements sportifs MyComm se prépare pour une année intense. Le spécialiste conçoit et développe des séjours d’exception et des évènements d’entreprise sur mesure permettant de prendre part aux plus grands rendez-vous sportifs mondiaux.

Depuis sa création en 2009 l’agence de voyages sportifs et culturels MyComm est spécialisée dans l’organisation de séjours tout compris à destination d’une large clientèle, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, de CSE, de groupes, de clubs, ou encore d’associations. Chaque personne pourra ainsi participer aux plus grands évènements sportifs et culturels en France et à l’étranger, que ce soit le Tournoi des 6 Nations de rugby, les championnats européens de football et la Ligue des Champions, les Grands Prix de Formule 1 dans le monde entier, ainsi que toutes autres compétitions à l’échelle internationale. En plus du sport, l’agence évènementielle organise également des voyages pour participer à des manifestations culturelles telles que l’Oktoberfest à Munich (fête de la bière), mais aussi pour les célèbres carnavals de Venise et de Rio.

"L’année prochaine sera marquée par un événement sportif d’ampleur avec la Coupe du Monde de Rugby France 2023. MyComm est 'Agence Officielle Hospitalités' multi-stades de l’événement et propose donc des prestations VIP pour assister aux rencontres dans des conditions privilégiées, dans les différents stades qui accueilleront l’événement", confie Gregory Sevault, PDG de l’entreprise. confie Gregory Sevault, PDG de l’entreprise.

En partenariat avec la Fédération Française de Tennis, l’agence de voyages a créé en 2021 un nouveau service nommé "Roland-Garros Travel". © MyComm

Préparer votre séjour à Roland-Garros avec MyComm

En partenariat avec la Fédération Française de Tennis, l’agence de voyages a créé en 2021 un nouveau service nommé "Roland-Garros Travel". Ce service enrichit l’expérience client avec des séjours sur mesure : billet de match officiel, hôtel à Paris, et un cadeau Roland-Garros.

"La force et l’intérêt de Roland-Garros Travel est de donner accès à l’événement tout au long de l’année. Nos clients sont essentiellement étrangers et apprécient le fait de pouvoir réserver à l’avance leur venue à Paris pour le tournoi. Grâce à notre savoir-faire, la clientèle peut agrémenter son séjour en ajoutant à son programme un large choix d’activités touristiques présentes dans notre catalogue".

Une agence de voyages sportifs personnalisés

Au-delà des traditionnels produits de son catalogue, la société MyComm propose également des séjours sur mesure conçus à partir des demandes de ses clients, en fonction d’un événement précis auquel ils souhaitent assister. L’agence de voyages est ainsi en mesure de fournir un package entièrement personnalisé comprenant le transport, l’hébergement, et la billetterie, pour assister à l'événement et profiter pleinement de cette expérience inoubliable. Pour améliorer l’expérience client et faciliter le déroulement de son séjour, l’ensemble des informations nécessaires sont désormais regroupées dans une application mobile.

Plusieurs milliers de clients annuels

Avec bientôt 15 ans d’expérience, l’entreprise spécialisée développe aujourd’hui un véritable savoir-faire dans l’organisation de séjours sportifs. Une réussite qui s’explique notamment par la façon dont l’agence est organisée : "Nous avons ouvert plusieurs agences à travers la France : à Paris, Lyon, Toulouse, Lille et Strasbourg. Cette présence physique nous permet d’avoir une vraie proximité avec tous nos clients, pour pouvoir les accompagner au mieux dans leurs démarches et leurs projets !".

L’agence est structurée à travers différents pôles, dont un service de production expert du marché qui prend en charge l’ensemble des réservations liées aux séjours de ses clients. Aussi, l’entreprise a bâti sa notoriété et développé son offre grâce à des agréments avec des acteurs de renom, dont les Fédérations Françaises de Rugby et de Football. "Sur la dernière année, ce sont ainsi plus de 15 000 voyageurs qui ont profité des séjours organisés par MyComm", conclut Grégory Sevault.

Après plus de dix années de réussite dans l’organisation de séjours sportifs et culturels, l’agence évènementielle concentre aujourd’hui une partie de ses efforts dans le déploiement de sa politique RSE. L’entreprise tisse ainsi de nombreux partenariats, notamment avec l’association "A Tree for You" qui œuvre pour la protection de l’environnement à travers la plantation d’arbres ; avec l’association "1 maillot pour la vie" en réalisant des rêves d’enfants atteints de maladie, en les faisant participer à de grands évènements sportifs ; mais aussi avec l’association "Mécénat Chirurgie Cardiaque" en aidant à financer les opérations d’enfants cardiaques. Ces partenariats entre MyComm et ces différents acteurs permettent de sensibiliser les clients de l’agence qui peuvent, eux aussi, faire des dons pour soutenir les différentes causes.

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec OpenMedias. La rédaction de RMC Sport n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.