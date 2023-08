Nike : 25% de remise avec cette offre spéciale rentrée (durée extra limitée)

La rentrée arrive à grands pas. Pour vous aider, Nike vous propose de faire le plein d’économies sur une sélection de produits avec l’offre rentrée.

Grisaille et porte-monnaie en berne sont souvent synonymes de rentrée scolaire. Mais avec Nike, vous allez retrouver le sourire. En effet, le site de la marque vous aide à faire des économies. Avec 25 % de réduction grâce aux offres de rentrée, vous allez pouvoir vous gâter, vous et vos enfants.

Offre Nike 25% de remise ! Profitez de l'offre du moment chez Nike : 25% de remise dès 2 produits offerts ! J'en profite

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour le sport ou même pour la vie de tous les jours. Du tee-shirt aux baskets, en passant par le survêtement et le short, vous avez l’embarras du choix. En outre, en rejoignant le Club Nike, vous profiterez de la livraison gratuite. De même, si vous changez d’avis, vous pouvez retourner votre article sous 30 jours, gratuitement là aussi.

Mécanique : Achetez deux articles et profitez de -25%

Avec Nike, votre rentrée sera douce et vous allez vous équiper à moindre coût. Sur les offres de rentrée, en achetant deux articles, vous allez bénéficier d’une réduction de 25 %. Une remise bienvenue entre les vêtements de sport à vous procurer pour l’école et les activités sportives extra-scolaires. Vous pourrez composer facilement des ensembles, par exemple avec le short Nike et les baskets Air Max Plus.

Pour profiter des offres de rentrée, c’est très simple. Tout d’abord, il faut devenir membre Nike, qui vous offrira en outre de nombreux avantages. Ensuite, il suffit de choisir deux produits et d’appliquer le code “BTS23” lors de votre commande. Et voilà, vous avez gagné vos 25 % de remise. De quoi vous rhabiller à prix réduits avec des vêtements et des chaussures de qualité ! Attention, cette offre est limitée au 7 septembre 2023. De plus, elle n’est pas valable sur les articles déjà en promotion.

Pour profiter des offres de rentrée Nike, cliquez ici

5 produits Nike à ne pas manquer pour les offres spéciales rentrée

Parmi toute la sélection de produits Nike, voici 5 articles phares que vous pourrez retrouver à l’occasion des offres de rentrée.

Par exemple, la paire de Nike P-6000. Ces baskets mélangent des éléments des Pegasus, tout en étant résolument modernes. Les renforts en cuir, la semelle de propreté et la semelle extérieure garantissent confort et bonne adhérence.

Profitez de l’offre sur les Nike P-6000 en cliquant ici

Des couleurs flashy, du cuir véritable et une adhérence à toute épreuve, c’est la promesse des Nike Dunk Low. Ces sneakers seront parfaites pour un look original et pour des séances sportives efficaces.

Retrouvez l’offre sur les Nike Dunk Low en cliquant ici

Avec les Nike Air Pegasus 40 pour enfant, vous êtes certain de faire le bon choix. Leurs couleurs éclatantes et leur design mêlant passé et futur vont vous faire craquer. En outre, l'amorti est conçu pour les jeunes pieds. Très confortable et solide, c’est la paire de baskets star de la rentrée.

Pour profiter de l’offre sur les Nike Air Pegasus 40 pour enfant, cliquez ici

Nike propose également dans sa sélection un de ses basiques.Vous pouvez retrouver la Nike Air Force 1. Conçues pour le basketball, elles revisitent les éléments les plus connus. Leurs renforts sont encore plus résistants ainsi que leur coupe basse vous offrent un style épuré.

Retrouvez l’offre sur les Nike Air Force 1 en cliquant ici

Pour un look complet, il ne vous reste plus qu’à craquer pour le short Nike Pro 365 pour femme. Son tissu extensible vous offre un confort absolu. Et avec la technologie Dri-FIT, vous serez toujours au sec, même pendant les efforts intenses.

Pour profiter de l’offre sur le short Nike Pro 365, cliquez ici

Ce contenu a été réalisé en partenariat avec Nike. La rédaction de BFMTV n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.