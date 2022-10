Échecs: Niemann aurait triché plus de 100 fois avant sa partie controversée contre Carlsen

Suspecté d'avoir triché contre Magnus Carlsen, qui l'a publiquement remis en cause, le jeune joueur américain d'échecs Hans Niemann aurait triché dans plus d'une centaine de parties en ligne, selon un rapport dévoilé par le Wall Street Journal.

À en croire ce rapport, il n'est pas question de petites erreurs de jeunesse. Suspecté d'avoir triché par des moyens peu orthodoxes contre le multiple champion du monde d'échecs Magnus Carlsen, Hans Niemann (19 ans) aurait triché dans plus de 100 parties en ligne. Cette conclusion, dévoilée par le Wall Street Journal, émane d'une enquête menée par Chess.com, le site le plus populaire au monde pour jouer aux échecs sur Internet.

Dans les premiers jours de la sulfureuse polémique, Hans Niemann avait reconnu avoir triché en ligne à deux reprises, lorsqu'il avait 12 et 16 ans. Il a cependant toujours nié avoir joué frauduleusement dans un match classique. Face aux rumeurs faisant état de l'utilisation d'une puce à hauteur des parties intimes, l'Américain a fait savoir qu'il était prêt à jouer nu pour prouver son honnêteté.

112 parties suspectes entre 2015 et 2020

Reste que le rapport de 72 pages, resté confidentiel jusqu'à présent, sème le trouble sur sa probité, même si les investigations n'ont pas porté sur la fameuse rencontre de début septembre contre Magnus Carlsen, ni sur d'autres parties en face à face. D'autant que les statistiques intriguent: que ce soit en ligne ou en présentiel, Hans Niemann présente des ascensions "extraordinaires" dans les divers classements.

En faisant une analyse poussée avec ses systèmes de détection de fraude, Chess.com a relevé au moins 112 cas de triche probable de la part de Hans Niemann entre juillet 2015 et août 2020. Ses sept parties disputées le 20 juin 2020 contre le vice-champion du monde russe Ian Nepomniachtchi sont par exemple épinglées. Des tournois en ligne avec des dotations financières sont aussi concernés. 12 des 32 parties disputées par l'intéressé à la Pro Chess League de la même année sont remises en cause (environ 60.000 euros à la clé).

Hans Niemann est aujourd'hui banni de Chess.com, mais reste pour le moment éligible aux tournois classiques officiels. Quant à Magnus Carlsen, ses accusations initalement implicites sont devenues un peu plus concrètes fin septembre avec une prise de parole sur les réseaux sociaux. "Je crois que Niemann a triché plus, et plus récemment, qu'il ne l'a publiquement admis", avait affirmé le Norvégien. La Fédération internationale des échecs (FIDE) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette rocambolesque affaire.