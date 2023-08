Scandale dans le monde des échecs, 14 joueuses françaises dénoncent des violences sexistes et sexuelles

Dans une lettre ouverte publiée jeudi sur les réseaux sociaux, 14 joueuses françaises d’échecs ont décidé de prendre la parole pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans leur discipline. La Fédération françaises des échecs (FFE) a encouragé cette libération de la parole.

Elles ont pris la parole "pour que la peur et la culpabilité changent de camp". Dans une lettre ouverte publiée jeudi sur les réseaux sociaux, 14 joueuses françaises d'échecs, parmi les meilleures du pays, ont dénoncé les violences sexuelles et sexistes qu’elles assurent avoir subies dans leur discipline de la part de "joueurs d’échecs, d’entraîneurs, d’arbitres ou de dirigeants".

"Face à ces violences, nous nous sommes tues trop longtemps, lancent Anaëlle Afraoui, Mathilde Choisy ou encore Noémie Klippe. Nous, joueuses d’échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu’elles soient verbales, écrites ou physiques."

Selon elles, ces violences sont l’une des raisons principales de "l’arrêt du jeu d’échecs par des femmes, et jeunes filles, notamment à l’adolescence".

Une procédure de signalement au ministère des Sports a été lancée

La Fédération française d’échecs (FFE) a rapidement réagi en apportant son "soutien total" à cette prise de parole. "Aux côtés de l'association Colosse aux pieds d'argile et avec les outils mis en place par l'État, la FFE encourage la libération de la parole et se tient aux côtés des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles", a indiqué l’instance.

Les signataires de la lettre ouverte soulignent que leur fédération "a mis en place des ressources" sur son site internet. Une "procédure de signalement au ministère des Sports via le site de l’association Colosse aux pieds d’argile" (une association crée par Sébastien Boueilh, ex-rugbyman victime d’abus sexuels pendant sa jeunesse) a également été lancée.