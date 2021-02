Mondiaux de skicross: l’argent pour Place, le bronze pour Baron

L'équipe de France de skicross a remporté deux médailles ce samedi aux Mondiaux, à Idre Fjällen (Suède). François Place a décroché l'argent après son sacre en 2019. Alizée Baron repart avec la médaille de bronze pour la seconde fois.

Deux médailles pour l’équipe de France de skicross ce samedi aux championnats du monde, à Idre Fjällen, en Suède. Deux ans après son titre mondial, François Place a pris la médaille d’argent ce vendredi. Dans une course très serrée, avec un final à suspense, le Français est revenu pour accrocher la deuxième place sur une énorme aspiration. Il n’a pas pu rattraper le vétéran suisse Alex Fiva qui a remporte ce samedi, son premier sacre mondial. Le Suédois Erik Mobaerg a décroché le bronze. Le vice-champion du monde français de 31 ans avait déjà remporté une médaille de bronze en 2017, avant d’être couronné pour la première fois en 2019.

Déception cependant pour les frères Midol, eux-aussi espoirs de médailles pour le clan Français. Jonathan et Bastien Midol ont tous les deux ont été éliminés aux portes de la demi-finale. L’ancien champion olympique et du monde Jean-Frédéric Chapuis essuie aussi une grosse contre-performance ce vendredi en Suède, éliminé dès les 8e de finales.

Bis repetita pour Baron

Quelques minutes plutôt, c’est Alizée Baron qui a fait rayonner l’équipe de France de skicross. Déjà médaillée de bronze en 2019, la Française de 28 ans a terminé sur la troisième place du podium de ce championnat du monde de skicross. La victoire est revenue à la Suédoise Sandra Naeslund, déjà médaillée d’or en 2017, devant la favorite suisse Fanny Smith.

Les Mondiaux de ski freestyle et de snowboard devaient avoir lieu en Chine, sur le site des Jeux d'hiver 2022 de Pékin, mais le pays organisateur avait jeté l'éponge en décembre pour l'organisation de cet évènement bisannuel à cause de la pandémie de Covid-19. Les disciplines ont été dispersées sur plusieurs sites et à des dates différentes. La Suède a récupéré le snowboardcross, disputé jeudi et vendredi, et le skicross.