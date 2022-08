Boxe: "Je veux dédier cette victoire à tout mon pays" lance Usyk, soutenu par les soldats ukrainiens

L'Ukrainien Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds en battant le Britannique Anthony Joshua dans la nuit de samedi à dimanche à Jeddah (Arabie saoudite) et a dédié cette victoire à son pays et ses soldats, qui suivaient le match depuis les tranchées.

Tout juste après être de nouveau sacré champion des poids lourds WBA, WBO et IBF après sa victoire contre Anthony Joshua (20-0, 13 KO), l'Ukrainien Oleksandr Usyk a tenu à avoir un mot pour son pays en guerre, qu'il défendait jusqu'à il y a peu aux côtés des forces armées: "Je dédie cette victoire à mon pays, à ma famille, à mon équipe, à tous les militaires qui défendent notre pays. Merci beaucoup."

Un discours de chef de guerre

Au micro de Tribuna, un média ukrainien sportif, il poursuit: "L'avenir de mon Etat, c'est que nous gagnions et que nous soyons économiquement à un très haut niveau. De nombreux touristes viendront chez nous, car notre pays est riche en histoire."

"Il était une fois, les gens connaissaient l'Ukraine grâce aux athlètes - les frères Klitschko, Shevchenko, Lomachenko, récite-t-il. Maintenant, le monde entier connaît notre pays comme celui qui se défend de la deuxième armée du monde. Et on résiste très bien, on les balaie aussi. Certaines personnes dans le monde nous sous-estiment. Ouvrez les yeux et voyez ce qui se passe dans le monde et sur le territoire ukrainien."

Un combat suivi jusque dans les tranchées ukrainiennes

"Les Ukrainiens n'abandonnent pas, ils le feront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout et nous gagnerons. Nous avons besoin d'un peu plus de temps pour cela", a conclu Usyk. Son combat contre Anthony Joshua était diffusé gratuitement en Ukraine, afin de servir de motivation à tout un peuple.

En témoigne ces images de soldats qui suivaient la victoire d'Usyk depuis les tranchées sur la ligne de front, avec les moyens du bord. Le boxeur ukrainien a lui-même combattu dans les rangs de l'armée ukrainienne au début du conflit avant de quitter le pays pour préparer ce combat contre Joshua, avec l'accord du Président ukrainien.

Celui-ci écrit d'ailleurs sur son compte Twitter après la victoire : "Victoire difficile, mais tellement importante et nécessaire ! Défendre le titre de champion du monde est un symbole que tous ceux qui sont du genre cosaque n'abandonneront pas le leur, ils se battront pour cela et gagneront certainement !"