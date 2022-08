Matthieu Bauderlique prêt pour le combat de sa vie

Matthieu Bauderlique remonte sur le ring samedi 20 août à Djeddah, en Arabie saoudite. Plein d’ambition, il affronte l’anglais Callum Smith en demi finale WBC des mi-lourds.

Depuis septembre 2021, et son titre européen face au Russe Igor Mikhalkin, Mathieu Bauderlique n’a pas combattu. Le jeune homme de 33 ans n’a donc qu’une envie: remonter sur le ring: "Moi je veux boxer, me faire plaisir. Je me suis interdit de me mettre la pression, je ne veux pas passer à côté de l’évènement."

Un évènement qui s’annonce explosif. Le français combat sur la carte de la revanche d’Anthony Joshua face à Oleksandr Usyk pour la ceinture mondiale des poids lourds. La star anglaise avait été battue par l’Ukrainien l’an dernier.

Le combat se déroule à Djeddah, en Arabie Saoudite dans le Super-Dôme qui peut accueillir 35.000 personnes. Mais Mathieu Bauderlique, médaillé de bronze aux Jeux de Rio en 2016, refuse de se laisser impressionner: "En terme de visibilité, boxer sur une telle carte, on ne peut pas rêver mieux. Et puis ça peut apporter des sponsors. Mais il va falloir faire abstraction, et rester concentrer sur le résultat final."

Une préparation intensive loin de chez lui

Pour se préparer, Mathieu Bauderlique est sorti de ses habitudes et de sa petite salle d’Hénin Beaumont pour un stage au Canada. Six semaines auprès de son co-entraîneur Samuel Décarie au cours desquelles il a profité de la présence de sparring-partners de haut niveau. "J’ai laissé ma famille deux mois, je ne les ai pas revus car ils sont partis en vacances entre-temps. C’est dur de sortir de son confort, mais on sait pourquoi on travaille comme ça, on a tout mis en place pour être à la hauteur, on est réglés comme des Ferrari, on sait que tout se joue sur les détails."

Bauderlique en outsider

Face au boxeur nordiste: un Anglais, Callum Smith, qui n’a pas combattu depuis septembre dernier également. L’anglais est un peu plus grand que le français, de 6 centimètres environ. Il est surtout plus expérimenté, et compte 28 victoires pour une seule défaite, en 2020 face à Canelo Alvarez. Mathieu Bauderlique n’est pas favori, et cela lui convient parfaitement: "Je préfère être le moins attendu, j’ai moins de pression. Je connais la défaite, je n’ai rien à perdre, en 40 minutes ma vie peut changer."

Le boxeur est prêt au combat, son co-entraîneur, Mohammed Nichane, le prépare depuis plusieurs mois pour cet évènement. Ce dernier est confiant, malgré le dur affrontement qui s’annonce: "Bien sûr, ça va se jouer sur la tactique, la façon de se comporter sur le ring, on a beaucoup travaillé les moyens de défense. Mais à la fin il n’y a pas de miracle, il faut sortir la dynamite, et ça il sait faire."

Mathieu Bauderlique devra réaliser une partition parfaite pour s’imposer face à Callum Smith dans un des combats les plus important de sa carrière. S’il bat l’Anglais de 32 ans, il aura la chance de se mesurer au russo-canadien Arthur Bertebiev, champion de sa catégorie.