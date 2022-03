Le monde du catch pleure la mort de la légende Scott Hall, dit "Razor Ramon"

Scott Hall, l’un des hommes les plus influents de l’histoire du catch, est mort à 63 ans, lundi. Connu sous le nom de "Razor Ramon" sur le ring, il était entré à deux reprises au Hall of Fame de la WWE.

Le monde du catch pleure l’une de ses légendes. Scott Hall est décédé lundi à l’âge de 63 ans, a annoncé la WWE. Celui qui combattait sous le nom de "Razor Ramon" s’était cassé la hanche le mois dernier avant de rencontrer de graves complications de santé lors d’une intervention chirurgicale le week-end dernier.

Kevin Nash, ami de longue date de Hall et ancien partenaire sur les rings, avait indiqué dimanche sur Instagram que Hall avait été placé sous assistance respiratoire. Elle lui a été retirée lundi, selon un ami proche Sean Waltman. "Il est parti", a écrit Waltman lundi soir sur Twitter.

Celui qui également surnommé "The Bad Guy" - qui est entré deux fois au Hall of Fame de la WWE - a laissé sa plus grande trace dans le monde du catch en tant que membre fondateur du groupe qui s'est appelé le New World Order (nWo), un groupe dont l'impact sur la culture pop résonne encore aujourd'hui. En juillet 1996, le célèbre Hulk Hogan avait rejoint Hall et Nash pour former le méchant nWo, lançant l'une des plus grandes équipes et scénarios de l'histoire du catch.

"Un bon ami à moi vient de décéder, Scott Hall", a déclaré Hogan lors d'une apparition lundi soir. "Il a pris soin de moi quand j'étais déprimé et quand tout le monde pensait que Hulkamania était mort. Scott Hall m'a ressuscité. Il m'a remis sur la carte. … Je l'aime tellement que je ne peux même pas vous l'expliquer. Les mauvais moments ne durent pas, mais les méchants oui… Donc, pour le méchant original qui a pris Hulk Hogan et appris à 'Hollywood' comment être un méchant, je n'ai rien eu d'autre que de l'amour."

Malgré leurs rôles de méchants, les fans ont rapidement adopté Hall et Nash, en raison de leur goût pour le show, à l’instar des cure-dents mâchés par Hall, de ses longs cheveux noirs lissés en arrière, de ses slogans lancés ou de sa scène finale lors des combats baptisée "Razor’s Edge". "Il n'y avait personne de plus cool que Scott Hall", a déclaré l'ancien diffuseur de la WCW et actuel de l'AEW, Tony Schiavone, à ESPN l'été dernier. "Kevin Nash était cool aussi, mais Scott Hall était en avance sur son temps."

L'impact de Hall et de la nWo sur la culture pop se fait encore sentir aujourd'hui. La star de la NBA, Kevin Durant, a porté une veste nWo l'année dernière avant un match des Brooklyn Nets. Le comédien Aziz Ansari et le mannequin Kendall Jenner ont été aperçus portant des hauts nWo ces dernières années. En 2018, Drake a été photographié portant une chemise "Razor Ramon". Le rappeur Westside Gunn et son frère Conway the Machine utilisent le pseudo "Hall n Nash" en duo.