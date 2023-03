MMA (KSW 80): la victoire express du Français Oumar Sy sur une superbe soumission

Ce vendredi soir, Ounar Sy a facilement disposé du Brésilien Henrique Da Silva au KSW 80, une ligue de MMA. Une magnifique (et très rapide) soumission du Français qui permet de remporter un nouveau combat.

Oumar Sy n'a pas perdu de temps ce vendredi. Le meilleur lourd-léger français s'est très rapidement débarrassé du Brésilien Luis Henrique Da Silva après une victoire par soumission en deux minutes lors du premier round à l'occasion du KSW 80, une ligue de MMA. Le Tricolore n'a laissé aucune chance à son adversaire, qui ne s'est pas relevé de son triangle de corps. A 27 ans, le droitier est toujours invaincu après huit combats.

Sy pense à l'avenir

A peine sa victoire prononcée, Oumar Sy n'a pas perdu de temps et pense déjà à l'avenir. "Il m'a laissé l'opportunité de pouvoir l'étrangler. Il m'a mis le coup de tête et j'ai saisi l'opportunité. C'était magnifique pour moi et je suis très content d'avoir battu un vétéran de l'UFC. Ça ne veut pas dire que je veux aller à l'UFC, a déclaré le Français à l'issue de son combat sur RMC Sport2. J'adore le KSW, c'est une grosse organisation, il va falloir qu'on négocie en terme d'argent pour que je reste encore ici. Je veux juste progresser, prendre le temps qu'il faut. J'espère être là dans la carte de juin devant les 55.000 spectateurs."