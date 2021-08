UFC: Gane entre dans le classement toutes catégories confondues

Nouveau champion intérimaire de l’UFC avec sa victoire sur Derrick Lewis, Ciryl Gane a intégré le prestigieux (et subjectif) classement pound-for-pound (toutes catégories confondues) de la plus prestigieuse organisation de combats de MMA. Une étape de plus dans la quête des sommets du premier Français à conquérir une ceinture de l'UFC.

On pouvait s’y attendre mais ça fait toujours plaisir à voir. Nouveau champion intérimaire des lourds de l’UFC après sa démonstration face à Derrick Lewis, Ciryl Gane continue son ascension météorite vers le trône du MMA mondial. Prochaine étape pour le premier Français à conquérir une ceinture de la prestigieuse organisation ? L’unification face au "vrai" champion, le Camerounais Francis Ngannou, né au MMA dans la même salle que Gane (le MMA Factory à Paris).

En attendant, "Bon Gamin" continue de franchir une à une les marches vers le sommet. Avec sa victoire sur Lewis, l’ancien combattant de muay-thaï est passé de la troisième à la première place du classement des lourds de l’UFC, juste derrière Ngannou, ce qui a fait reculer l’ancien champion Stipe Miocic (deuxième) et Lewis (troisième) d’un rang. Le Vendéen intègre surtout le prestigieux classement pound-for-pound de l’organisation, voté par les médias et qui offre une hiérarchie suggestive des combattants toutes catégories confondues.

Gane fait son entrée à la quatorzième place, poussant le léger Justin Gaethje à la quinzième, alors que Ngannou et Miocic se trouvent respectivement aux cinquième et huitième rang d’un classement dominé par l’ancien champion des lourds-légers Jon Jones – qui doit passer chez les lourds mais ne combattra pas avant 2022 dixit Dana White, patron exécutif de l’UFC – devant le champion des welters Kamaru Usman et le champion des moyens Israel Adesanya. Toujours invaincu en MMA (10-0) comme à l’UFC (7-0) trois ans après son premier combat professionnel, le Français s’impose de plus en plus comme un nom incontournable de l’effectif de l’UFC. Pour le plus grand bonheur de ses fans de ce côté de l’Atlantique comme de l’autre.