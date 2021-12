UFC 269: la grosse surprise Pena, qui inflige à Nunes sa première défaite depuis 2014

Victorieuse d'Amanda Nunes après un étranglement arrière dans le deuxième round, Julianna Pena est devenue la nouvelle championne des poids coqs lors de l'UFC 269. La Brésilienne était pourtant invaincue depuis 2014, avec une série de 12 victoires.

C'est un changement majeur dans l'histoire de la MMA. Lors de l'UFC 269, organisé dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, Amanda Nunes a perdu sa ceinture des poids coqs face à Julianna Pena. L'Américaine a triomphé dans ce combat qui s'est déroulé avant le main event entre Dustin Poirier et Charles Oliveira, qui a vu la victoire du Brésilien par soumission.

"Je pensais que j'allais devoir me battre plus longtemps"

Invaincue depuis 2014, Amanda Nunes s'est inclinée lors du deuxième round après un étranglement arrière de la part de son adversaire. La "lionne" (Lioness, son surnom) était pourtant la grande favorite selon les observateurs. Mais Julianna Pena croyait bel et bien en ses chances, annonçant même sa victoire avant le combat. "Je ne suis pas surprise. Je vous l'avais dit, ne doutez plus jamais de moi, a lâché Pena après son succès. Je pensais que j'allais devoir me battre plus longtemps, mais elle a tapé".

Amanda Nunes restait sur une série de 12 victoires consécutives. "Je savais que c'était une guerrière, a reconnu l'ancienne championne après sa défaite, félicitant Pena. Je viens aujourd'hui de le vérifier." Nunes, détentrice de deux ceintures avant ce combat, reste uniquement propriétaire du titre chez les poids plumes.

Julianna Pena a signé sa 12e victoire dans la cage, elle qui totalise 4 défaites. Dominée dans le premier round, Pena a réussi à renverser la situation lors de la deuxième reprise, enchaînant les coups de poing avant de maîtriser au sol son adversaire, qui a tapé, demandant l'arrêt du combat.

En toute logique, les deux combattantes devraient se retrouver prochainement pour un nouvel affrontement, avec la possibilité pour Nunes de reprendre sa ceinture. L'UFC misait plus sur une rencontre entre la Brésilienne et Kayla Harrison, ancienne judoka et dans les cages depuis 2018, pour l'heure invaincue (12-0). Présente dans les tribunes à Las Vegas, Harrison était comme beaucoup, choquée par la défaite de Nunes.

